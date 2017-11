Hip-Hop-Crew bedankt sich bei Helfern 1stRevoluZion zeigt am 1. Dezember in der Zittauer Schliebenschule eine Vorpremiere des neuen Tanz-Programmes.

1stRevoluZion hat unter anderem beim größten ostdeutschen Tanzpokal 2017, dem DDP-Cup, teilgenommen. © Erik-Holm Langhof

Zittau. Die TänzerInnen der Zittauer Hip-Hop-Crew 1stRevoluZion bedanken sich mit einer Aktion bei allen Spendern und Unterstützern, die es ihnen ermöglicht haben, bei den ostdeutschen sowie bei den deutschen Meisterschaften starten zu dürfen. Am Freitag, dem 1. Dezember sind sie deswegen in die Zittauer Turnhalle an der Schliebenschule eingeladen. Um 18.30 Uhr zeigen dort 1stRevoluZion die Vorpremiere ihres neuen Tanz-Programmes. Mit dem Thema „Magic“ wollen sie ihre Fans verzaubern, teilt die Hip-Hop-Crew mit. Am 9. Dezember startet die Gruppe mit der neuen Choreographie erstmals bei den adults zum Foucault Advents Dancecup in Hoyerswerda. (SZ)

zur Startseite