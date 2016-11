Hinweistafel für Plantane Der alte Baum an der Krokuswiese in Zittau liegt an einer Touristenroute. Deshalb soll seine Bedeutung besser hervorgehoben werden.

Die alte Platane am Grünen Ring. © Bernd Gärtner

Für die alte Platane an der Krokuswiese wird eine Hinweistafel aufgestellt. „Die Untere Naturschutzbehörde erteilt den Auftrag“, teilte Rathaussprecher Kai Grebasch auf SZ-Anfrage mit. „Am genauen Wortlaut wird noch gearbeitet.“ Der Vorschlag für die Tafel stammt laut Stadträtin Martina Schröter (Zkm) von Maler Karl Wolfgang Weber. Sie hatte ihn in der September öffentlich gemacht und die Verwaltung um Prüfung gebeten. Zur Begründung hieß es, dass das Naturdenkmal an einer Touristenroute steht. (SZ/tm)

