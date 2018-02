Hinweisschild fehlt

© hy-photo gernot menzel

Vor Kurzem ist das Medizinische Versorgungszentrum der Oberlausitz-Kliniken mit einer Augenarzt-Praxis ins Einsteinhaus in Hoyerswerda gezogen. Das ist ein ziemlich verwinkeltes Gebäude mit mehreren Eingängen. Für Ortsunkundige ist es gar nicht so leicht, sich zu orientieren, trotz großer Tafeln mit Hinweisen auf die eingemieteten Unternehmen. So erging es jedenfalls einer 79-jährigen Patientin aus Wittichenau, die erstmals ins Einsteinhaus zum Augenarzt musste – und die Praxis erst nach langer Suche fand. Tatsächlich findet sich ein Mini-Schild mit Verweis auf das Versorgungszentrum erst drinnen neben dem Fahrstuhl. Draußen – nix. Ein gut sichtbares Hinweisschild draußen wäre sicher angebracht, vor allem angesichts der Menschen, die einen Augenarzt benötigen: Sie sehen eben häufig nicht mehr so gut.

zur Startseite