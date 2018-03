Hinweise zum Lärm erwünscht Für einen Lärmaktionsplan können die Bürger Anregungen und Stellungnahmen bei der Gemeinde einreichen.

Klipphausen. Im Jahr 2017 erfolgte wieder die aller fünf Jahre notwendige Kartierung des Lärms an der Autobahn A 4 im Gemeindegebiet von Klipphausen. Dabei wurde ermittelt, dass 557 Bürger unter Lärmbelästigungen zu leiden haben. „Außerdem sind die circa 300 Kinder der Grundschule und Kita in Sachsdorf betroffen“, teilt die Gemeindeverwaltung im aktuellen Amtsblatt mit. Betroffen sind die Ortsteile Hühndorf, Sachsdorf, Klipphausen, Lotzen, Schmiedewalde, Groitzsch, Perne, Tanneberg und Rothschönberg.

Die Ergebnisse der Lärmkartierung können jetzt im Internet eingesehen werden oder im Bauamt in Röhrsdorf, Pinkowitzer Straße 2, während der Dienstzeiten. Nun bestehe die Pflicht, einen Lärmaktionsplan aufzustellen. „Im Rahmen einer Öffentlichkeitsbeteiligung bitten wir um Hinweise, Anregungen und Stellungnahmen zum Thema Lärmaktionsplanung.“ Jeder Bürger könne diese bis zum 20. März schriftlich an das Bauamt oder per E-Mail an gemeindeverwaltung@klipphausen.de einreichen. (SZ)

