Hinweise auf mögliche Müll-Täter in Olbersdorf Spur zum Verursacher oder eine möglicherweise bewusst gelegte Finte?

Im Straßengraben entlang der Straße von Olbersdorf nach Bertsdorf haben am vergangenen Sonntagmittag viele Müllsäcke mit Abfällen gelegen. Die Feuerwehr musste vor Ort auch Sondermüll entsorgen. © Gemeinde

Olbersdorf. Die Verursacher der illegalen Müllablagerung an der Bertsdorfer Straße in Olbersdorf in Richtung Bertsdorf vom vergangenen Sonntag sind noch nicht gefunden - es gibt aber Hinweise auf mögliche Täter. Wie Olbersdorfer Einwohner gegenüber der SZ berichteten, seien in den abgelegten Müllsäcken unter anderem ein Teil eines Vollstreckungsbescheides sowie Teile von Kontoauszügen gefunden worden, die bestimmten Personen zugeordnet werden können. Darauf sei auch die Polizei hingewiesen worden, erklärten die Zeugen, die die Müllablagerungen entdeckt hatten.

Am vergangenen Sonntagmittag waren entlang der Bertsdorfer Straße in Olbersdorf viele Säcke voll Hausmüll, aber auch Bauschutt und Sondermüll wie Teer gefunden worden. Unbekannte hatten den Abfall auf einem längeren Straßenabschnitt im Straßengraben entsorgt. Die Olbersdorfer Feuerwehr hatte sich um die Entsorgung des Mülls gekümmert und diesen vorerst im Olbersdorfer Bauhof zwischengelagert. Aus polizeilicher Sicht handelt es sich bei der Müllablagerung um eine Ordnungswidrigkeit, die nun in Abstimmung mit der zuständigen Kommune geklärt werden soll. Das sagte Thomas Knaup, Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz. Die Polizei will bei ihren Untersuchungen auch der Frage nachgehen, ob es sich bei den in den Müllbeuteln entdeckten Hinweisen auf einen ortsansässigen Mann um eine Spur zum Verursacher oder eine möglicherweise bewusst gelegte Finte handelt, so Knaup. (SZ/se)

