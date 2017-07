Hinweis hinterm Scheibenwischer Ab 1. August ist das Parken auf den Fußwegen in Heidenau-Mügeln verboten. Knöllchen verteilen will die Stadt aber erst einmal nicht.

Noch darf man hier parken, doch ab kommender Woche ist es offiziell verboten. © Andreas Weihs

Jetzt wird es langsam ernst. In dieser Woche werden die Fußwegparker in Mügeln einen freundlichen Hinweis der Stadtverwaltung unter ihrem Scheibenwischer finden. Ab 1. August nämlich ist das Parken in dieser Form verboten. Doch es werde auch nicht gleich in der ersten Woche Knöllchen hageln, verspricht Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU). Die 17 neuen Parkplätze auf der Emil-Schemmel-Straße werden am 31. Juli freigegeben, sodass sozusagen ein fliegender Wechsel stattfindet. Das Verbot des halbseitigen Parkens auf den Fußwegen ist umstritten. Untersuchungen haben zwar ergeben, dass es ausreichend Parkplätze in Mügeln gibt, doch die Wege werden wohl für einige Autofahrer weiter. (SZ/sab)

