Hintergründe für Zgorzelecer Familiendrama weiter unklar Hat Robert W. seine komplette Familie bewusst ausgelöscht? Es sind noch viele Fragen offen, aber es gibt auch bereits erste Ermittlungsergebnisse.

Noch wissen die Ermittler nicht, wie es zu dem Familiendrama gekommen ist, dass sich vor einer Woche in Zgorzelec abgespielt hat. Der 44-jährige Familienvater Robert W. kam mit seinen drei gemeinsamen Kindern bei einem Verkehrsunfall auf der Straße zwischen Zgorzelec und Bogatynia ums Leben. Seine Frau Agnieszka W. wurde erschlagen in der Familienwohnung gefunden. Der Fall hatte in ganz Polen, aber auch in Deutschland für Aufsehen und Betroffenheit gesorgt. Auf einige Fragen gibt es bereits Antworten.

Die ersten Zeugen, die befragt wurden, hatten wenig Auffälliges zu berichten, sagt Violetta Niziolek, Sprecherin der Bezirksstaatsanwaltschaft Jelenia Gora. „Unsere bisherigen Informationen legen nahe, dass es sich um eine normale Familie gehandelt hat. Es gab weder eine blaue Karte noch ein Eingreifen der Polizei.“ Eine blaue Karte wird in Polen in Fällen häuslicher Gewalt von Polizei und Sozialhilfezentren ausgestellt. „Der Ehemann, der bei dem Unfall ums Leben kam, war berufstätig, die Einkünfte der Familie vergleichsweise hoch“, so Violetta Niziolek. Trotzdem könnte die Familie Geldsorgen gehabt haben. Ermittler der Staatsanwaltschaft in Zgorzelec haben die Wohnung der Familie W. in der Konarskiego-Straße durchsucht und sind dabei auf Papiere, die finanzielle Schwierigkeiten belegen. „Es wurden unter anderem Zahlungsaufforderungen sichergestellt“, sagt Violetta Niziolek. Die Computer und Telefone sind sichergestellt worden, die Daten werden derzeit ausgewertet. Weitere Zeugen werden befragt.

Klar ist, dass die 44-jährige Agnieszka W. durch vier Schläge auf den Kopf getötet wurde. Das Mordwerkzeug, ein Hammer, war in der Wohnung, Spuren eines Kampfes aber nicht zu finden. Den leblosen Körper der Frau, die am Morgen vor dem Unfall starb, fanden die Beamten im Bett.

Die Kinder hingegen haben zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls noch gelebt. „Der Sachverständige stellte nach der Obduktion aller Unfallopfer fest, dass eine Vielzahl von Verletzungen ihren Tod herbeiführte. Diese sind bei dem Verkehrsunfall entstanden, was bedeutet, dass alle Opfer zum Zeitpunkt des Unfalls noch lebten“, erklärt die Staatsanwältin. Damit ist der Verdacht ausgeräumt, dass die Kinder möglicherweise bereits tot waren, als ihr Vater den Wagen auf den entgegenkommenden Lkw zusteuerte. Zudem haben die Ermittler herausgefunden, dass die Kinder angeschnallt waren.

Weitere bekannte Details betreffen die Kinder. Der älteste Sohn ist am Unglückstag nicht zur Schule gegangen. Sein Vater hatte ihn am Vortag von einem Schulausflug abgemeldet mit der Begründung, dass der Junge krank sei. Ob das stimmt oder ob Robert W. bereits zu diesem Zeitpunkt andere Pläne hatte, ist unklar. Das wahrscheinlichste Szenario ist den Ermittlern zufolge, dass Robert W. seine Frau erschlug und im Anschluss mit den Kindern bei dem Unfall ums Leben kam. Es ist jedoch noch nicht zweifelsfrei erwiesen, dass er planvoll vorging, es sich also um einen erweiterten Selbstmord handelt. Denkbar wäre auch, dass er am Steuer des Wagens einen Schwächeanfall erlitt. Darauf könnte der Umstand hindeuten, dass bei den beiden älteren Kindern Ausweisdokumente gefunden wurden. Möglicherweise, so eine Vermutung der Ermittler, habe Robert W. aus einem Impuls heraus gehandelt und wollte sich mit den Kindern ins Ausland absetzen.

