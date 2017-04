Hinter jedem Bild eine Geschichte Rudolf Horn hat sich in vielen DDR-Wohnzimmern verewigt. Auf Kriebstein zeigt er erstmals neben Möbeln auch Malerei.

Rudolf Horn zeigt auf Burg Kriebstein, 70 seiner künstlerischen Werke. Gleichzeitig erzählt eine Videopräsentation über sein berufliches Schaffen als Gestalter und Architekt. © André Braun

So viele Bilder eines Künstlers seien noch nie auf Burg Kriebstein gezeigt worden, meint Gabriele Wippert von der Verwaltung. Aber das ist nicht die einzige Besonderheit der Schau von Prof. Rudolf Horn. Seit rund 70 Jahren arbeitet er als Gestalter. Erstmals vereint eine Ausstellung sein Werk als Hobbymaler und als Architekt und Möbeldesigner.

Während die 70 Porträts, Stillleben und Landschaften in der oberen Etage der Burg zu einem Rundgang animieren, wird in einer 25-minütigen Videopräsentation das berufliche Schaffen des 88-Jährigen dargestellt. Von der Gestaltung von Hockern über die Schrankwand bis zum Wohnungsbau reichte Horns Betätigungsfeld. „Dabei hatte ich immer die Bedürfnisse der gesellschaftlichen Mitte im Blick“, erklärt er. Wie viele Möbelstücke er geschaffen hat, kann er nicht sagen. Wichtig ist ihm aber, dass dies nur durch eine großzügige Förderung in der DDR möglich war. Die Verantwortlichen sorgten auch dafür, dass die Accessoires, mit denen die Möbel für Werbezwecke ausgestattet wurden, die besten waren, die es in der DDR gab.

Trotz der intensiven beruflichen Arbeit fand Rudolf Horn immer wieder Zeit zum Malen. „Ich habe mich nie mit Belanglosigkeiten befasst“, antwortet er auf die Frage, wie er all das unter einen Hut bekommen hat. Seine Frau und seine beiden Töchter waren ihm wichtig und, dass er all das, was er interessant fand, mit dem Pinsel festhalten konnte. Denn es war der Kontrast zu seiner Arbeit. „Architektur ist Rationalität und Malerei Gefühl und Romantik“, sagt der in Waldheim geborene Künstler. Dabei veränderten sich im Laufe der Jahre sowohl der Malstil als auch die Inhalte der Zeichnungen.

Hinter jedem Bild steckt eine Geschichte. Da ist das junge Pärchen, das am Strand sitzt. „Sie empfinden noch keine große Liebe, aber da schwingt schon etwas mit“, meint Horn. Oder der riesige Strauß Feldblumen. Den hatten seine Töchter während des Campingurlaubs gepflückt. Weil die Familie natürlich keine Vase dabei hatte, landete der Strauß in einem Gummieimer, der eigentlich zum Wasserholen gedacht war. „Es ist das Leben, das die Bilder vorgibt“, meint Horn. Ein Fluss, der die fallenden Blätter wegträgt, „begräbt in Würde sanft den Sommer“, so der Künstler.

Zu der Ausstellung gehören auch 17 Porträts. Die einen zeigen Familienmitglieder, wie Horns bereits verstorbene Frau, eine Tochter und seine Lebensgefährtin. Andere sind Selbstporträts, die Horn mit politischen Ereignissen wie Tschernobyl und Perestroika in Verbindung bringt. Auf einem der Porträts verbirgt sich Rudolf Horn hinter einer Maske, „weil man sich manchmal auch ein wenig zurücknehmen muss“, erklärt er.

Ausstellung „Malerei, Grafik und Gestaltung aus sieben Jahrzehnten“, Burg Kriebstein, Eröffnung am 30. April um 14 Uhr. Die Schau ist bis zum 31. Oktober zu sehen.

