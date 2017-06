Aus dem Gerichtssaal Hinter der Feuerwand gefangen Eine junge Frau soll drei Brände in Priestewitz verursacht haben. Einmal habe sie zwei Kinder in den Flammen zurückgelassen.

Schwere Brandstiftung wird der zierlichen Angeklagten zur Last gelegt. © Ove Landgraf

Was ging bloß in der jungen Frau vor, als sie zu zündeln begann? Als sie Feuer gelegt und damit sogar Kinder in Lebensgefahr gebracht haben soll? Die Staatsanwaltschaft geht zumindest davon aus, dass es die damals 19-jährige Sarah B. war, die im Jahr 2014 für drei Brände in Priestewitz verantwortlich gewesen sei.

Die heute in Meißen lebende Deutsche muss sich derzeit vor der Großen Jugendkammer am Landgericht Dresden verantworten. Schwere Brandstiftung wird der zierlichen Angeklagten zur Last gelegt.

Die Vorwürfe gegen die gebürtige Großenhainerin wiegen schwer. Am 14. März 2014 gegen drei Uhr soll die Angeklagte an einer Laube in der Priestewitzer Kleingartenanlage am Sportplatz gezündelt haben. Die Flammen griffen rasch auf das Holzhaus über, das durch das Feuer komplett zerstört wurde. Der Schaden: 3 500 Euro.

Nur zwei Wochen später soll die junge Frau erneut eine Holzlaube angezündet haben. Ob das versehentlich geschah oder Absicht dahinter steckte, war zum Prozessauftakt unklar. Jedoch hätte die Beschuldigte das Abfackeln der Gartenlaube billigend in Kauf genommen. Auch hier war der Schaden erheblich. Zudem wurde bei diesem nächtlichen Feuer ein Unterstand auf dem Nachbargrundstück in Mitleidenschaft gezogen. Die Singvögel, die dort untergebracht waren, starben in den Flammen.

Doch es kam noch schlimmer. Am 9. Juli 2014, gegen 17.40 Uhr, soll die Angeklagte mit ihrem damals erst fünf Jahre jungen Bruder und einem zehnjährigen Nachbarsjungen in ein leer stehendes Mehrfamilienhaus an der Mühlbergstraße im Ortsteil Porschütz eingedrungen sein. Im dortigen Wohn- und Schlafbereich in der ersten Etage soll das Trio zwei Matratzen, Kleidung und Fußbodenbelag zu einem Haufen aufgetürmt haben. Dann habe Sarah B. den Stapel mit Benzin übergossen – den Fünf-Liter-Behälter habe sie zuvor zufällig gefunden. Dann soll sie ein Feuerzeug genommen und den Haufen angezündet haben.

Das Feuer breitete sich schnell aus, bis in die Dachstube hinauf. Während die Angeklagte aus dem brennenden Haus rannte, befanden sich die beiden Kinder noch immer in dem Zimmer. Verzweifelt und orientierungslos sollen die zurückgelassenen Jungen einen Ausweg gesucht haben.

Doch zwischen ihnen und der Zimmertür loderten die Flammen. Sie schwebten in Lebensgefahr. Schließlich überwanden die Kinder die Feuerwand. Jeder für sich.

Schwere Verbrennungen erlitten

Beide überlebten das Inferno, erlitten dabei jedoch Rauchvergiftungen und teilweise schwere Verbrennungen. Während die mehr als 50 Einsatzkräfte versuchten, das Feuer schnellstmöglich unter Kontrolle zu bekommen, wurden die Jungen per Rettungshubschrauber in ein Dresdner Krankenhaus geflogen. Sie mussten mehrere Wochen behandelt werden.

Die Angeklagte selbst hatte wohl auch eine Rauchvergiftung erlitten. Die junge Frau, die damals schon in psychologischer Behandlung gewesen sei, sollte nun Stellung beziehen. Da auch noch die Jungen vor Gericht aussagen mussten, schloss die Kammer die Öffentlichkeit aus. Der weitere Prozess, der kommende Woche fortgesetzt werden soll, findet deshalb hinter verschlossenen Türen statt. Stellt der Gutachter fest, dass die womöglich psychisch kranke Angeklagte schuldfähig ist, droht der Frau eine mehrjährige Haft.

