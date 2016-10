Hinter der Fassade Bei keinem Thema in Waldhufen prallen die Meinungen auf einander wie beim Kinderschloss. Warum ist das so?

Von außen ist das Jänkendorfer Schloss schick. Im Hintergrund aber sind die Räte uneinig über das Projekt. © Jens Trenkler

Gemeinderatssitzungen unterscheiden sich in Waldhufen in der Sache nicht von den Sitzungen in anderen Orten. Nur wenn es um das Herrenhaus in Jänkendorf geht, scheinen einige Räte wie ausgewechselt. Das alte Gebäude ist mittlerweile von außen saniert, gerade ist der Baustart für die Arbeiten im Inneren gewesen. Viele Aufträge sind noch zu vergeben. Bald soll hier der Großteil der Waldhufener Kinder tagsüber betreut werden. Bei diesem Thema kommt es vor, dass Räte ihre Höflichkeit vergessen oder kategorisch gegen jeden Beschluss stimmen.

Auf den ersten Blick fußen die verschiedenen Ansichten auf dem wichtigsten Thema für viele Gemeinden: Hier geht es um viel Geld. Fördergeld, das Waldhufen aus Quellen wie dem Denkmalschutz oder einem Programm zur Aufwertung von Ortszentren gewinnt. Das sehen die Fürsprecher als Erfolg, wollen es in die eigene Gemeinde stecken.

Doch keine Fördergelder ohne einen eigenen Anteil der Gemeinde an den großen Gesamtkosten. Geld, das für andere Projekte in Waldhufen fehlt, sagen die Kritiker des Kinderschlosses. Sie rücken steigende Nebenkosten und sinkende Kinderzahlen ins Zentrum ihrer Betrachtungen. Ist das Kinderschloss eine Herausforderung für die Gemeinde? Das bestätigen sowohl Bürgermeister Horst Brückner als auch Heike Hübner, die das Vorhaben im Waldhufener Bauamt betreut. Ob es aber für die Gemeinde ein finanzielles Problem wird, kann niemand vorhersagen. Zuletzt sind die Gewerbesteuereinnahmen sehr gut ausgefallen. Über 100000 Euro zusätzlich sind im September zur Sprache gekommen. „Das ist eine positive Entwicklung bei den Einnahmen“, erklärt Dirk Beck, der Vorsitzende des Verwaltungsverbandes. Das Plus gehe weit über das hinaus, was sich rein rechnerisch durch die 2016 erhöhten Hebesätze ergebe. Eine Vorhersage für die finanzielle Zukunft Waldhufens ist aber auch das nicht.

Es ist also nicht klar zu sagen, wie sich die große Kindereinrichtung auf Waldhufen in Zukunft auswirken wird. Vergleichbar sind vielleicht die Grundschule im Schloss des Hohendubrauer Ortsteils Gebelzig oder die Sanierung der Grundschule in Nieder Seifersdorf. Interessanterweise nutzen sowohl Fürsprecher als auch Gegner das zweite Beispiel für sich. „Dieses Projekt haben wir doch auch geschafft“, sagt Bürgermeister Horst Brückner. Der Umbau in Nieder Seifersdorf ist ähnlich anspruchsvoll und wichtig für die Gemeinde wie jetzt der in Jänkendorf. Die Sicht von Gemeinderat Friedrich Boltz auf dieselbe Schule stellt sich anders dar. „Das Projekt ist immer noch nicht fertig“, erwidert er. Damit meint er nicht die Schule und den Pausenhof, sondern die Turnhalle. Diese wird nicht mit den anderen 2014 begonnenen Arbeiten fertig, sondern erst jetzt. Über das Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ erhält Waldhufen rund 150000 Euro vom Freistaat für den ersten Bauabschnitt.

So kommt es immer darauf an, welchen Standpunkt ein Betrachter einnimmt. Dabei spielt auch eine große Rolle, wie dieses Projekt entstanden ist. Jahrelang hat Waldhufen darüber diskutiert, wie es verschiedene bestehende Kindereinrichtungen am besten sanieren kann. Die Lösung, mehrere Kitas im Jänkendorfer Schloss zusammenzufassen, scheint dabei anfangs nicht durchführbar. Erst als die Bundes- und Landespolitik beginnt, das Projekt zu unterstützen, finden sich mehr und mehr Fürsprecher. Dann geht es schnell und der Gemeinderat entscheidet sich für das Kinderschloss. Einige fühlen sich zu schlecht informiert, um dies zu entscheiden. Sie sind und bleiben aber in der Unterzahl.

Die Perspektive der Befürworter ist dabei sicher auch eine persönliche. Horst Brückner selbst ist im Herrenhaus zur Schule gegangen. Einige Vereine haben hier Räume genutzt. Einwohner kamen zum Essen in die Schulküche. Das sind Erinnerungen, die stark wiegen. Dagegen wirken Befürchtungen und Vorhersagen fahl und gesichtslos. Sie sind weniger greifbar als das selbst Erlebte. Es sind einzelne Mitglieder des Gemeinderats, die wiederkehrend in den Sitzungen aneinandergeraten. Der größere Teil der Räte bringt inhaltliche Kritik, wo es ihm angebracht scheint, äußert sich sonst aber nicht. Diese schweigende Mehrheit entscheidet aber in allen Fragen über das Kinderschloss. Sie muss beurteilen, ob sich die Gemeinde das Projekt zutrauen kann. Und diese Mehrheit sagt ja. Welche Gründe sie dafür auch immer hat.

