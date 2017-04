Hinter den Mauern der alten Festung Ein Verein bietet ab Sonnabend Führungen und eine Zeitreise unter der Brühlschen Terrasse an.

An Modellen zeigen die Vereinsmitglieder, wie die Festungsbauten, hier die Neustädter Seite, verliefen. © René Meinig

Am besten lässt sich Geschichte am Original erklären. Für die Mitglieder des Vereines Brühlsche Terrasse ist dies einer der Hauptgründe, warum sie ab dem 15. April jeden Sonnabend und zu vereinbarten Terminen Führungen durch einen kleinen Teil der alten Festung anbieten. Denn während die Staatliche Schlösser-, Burgen- und Gärtengesellschaft Sachsens die zugänglichen Katakomben unter der Brühlschen Terrasse derzeit zu einer europaweit einmaligen Ausstellung umbauen lässt, die auf multimediale Effekte setzt, will der Verein die Festung so zeigen, wie sie einst als modernste und einer der sichersten Wehranlagen im 16. Jahrhundert gebaut wurde.

Dafür haben die Mitglieder das angemietete Domizil in der Pietta Forma umgestaltet. Die Besucher erwartet ein Gang über den freigelegten Renaissance-Steinboden, vorbei an zwei originalgetreuen Kanonenmodellen. Bei der rund dreiviertelstündigen Führung erfahren sie, warum der Festungsbau für Dresdens Aufstieg so wichtig war. An mehreren Modellen erläutern die Ausstellungsführer den damaligen Alltag und zeigen, wie die Bastionen sich über der Stadt erstreckten. Aktuelle Straßenverläufe sind darunter gelegt – so lassen sich die alten Mauern im Heute verorten.

Nicht fehlen darf das Moritz-Monument – auch wenn es eine Kopie ist. Der Kurfürst hat nicht nur den Festungsbau in Auftrag gegeben, er hat auch für die Entwicklung Sachsens eine herausragende Bedeutung. Eine, die heute nicht mehr ausreichend gewürdigt wird, findet Vorstandsmitglied Olaf Knoll. Auch das will der Verein mit seinen Führungen ändern. Wer sich im Dunkel der alten, nach der politischen Wende freigelegten Kasematten darauf einlässt, kann an vielen Originalzeugnissen den Geist der Festungszeit spüren.

Eintritt: drei Euro (ermäßigt zwei)

www.dresdner-verein-bruehlsche-terrasse.de

