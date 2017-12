Hinter den Kulissen der Kultur

In der Technikzentrale sieht es futuristisch aus. Hier ist hinter viel silbern isoliertem Styropor die Lüftung versteckt. An einem großen Computer werden die Parameter für Heizung und Raumklima eingestellt, es gibt einen Zwei-Kammer-Brenner. Aller 14 Tage muss diese Anlage gewartet werden. Ventilatorkammer und Rohrsystem sind neuerdings empfindlich. Kürzlich kam es zu einem Fehlalarm wegen zuviel Dampf in der Schlossküche. Die Technikzentrale ist nur über das Haupttreppenhaus zu erreichen. Doch natürlich haben Fremde hier keinesfalls Zutritt.