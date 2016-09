Aus dem Gerichtssaal Hinter dem Bombenalarm im Rathaus steckt ein Stalker Es begann mit enttäuschter Liebe vor vielen Jahren. Ein 28-jähriger Student gerät immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt.

In Abwesenheit der Hauptperson hat das Amtsgericht Dresden sich am Montag mit einer Reihe von Straftaten eines 28-Jährigen beschäftigt. Der Angeklagte soll im April 2014 eine 25-jährige Studentin im Univiertel an der Bergstraße vom Fahrrad gestoßen haben. Dabei war die Studentin erheblich verletzt worden.

Darüber hinaus hatte der Mann Polizisten beleidigt, die im September 2014 seine Studentenbude durchsucht hatten: „Der Einmarsch der Waffen-SS in meinen heiligen Hallen“, schrieb der 28-Jährige damals etwa. Die Staatsanwaltschaft macht den Studenten auch für die Bombendrohung am 11. März 2015 im Dresdner Rathaus verantwortlich. Per Fax schrieb er am Vorabend: „Das Rathaus wird morgen in die Luft fliegen und alle Mitarbeiter werden sterben.“ Die Drohung hatte der Student von seiner Wohnung in Dresden versandt, aber über seinen elterlichen Telefonanschluss in Bonn zum Rathaus geleitet – mit der Absenderkennung „Pegida“. Tatsächlich durchsuchte die Polizei am Vormittag das Rathaus nach einem Sprengsatz. Darüber wird dem Studenten zweifacher Hausfriedensbruch vorgeworfen – in der psychiatrischen Klinik des Universitätsklinikums.

Die 25-jährige Studentin berichtete als Zeugin, dass sie 2011 einmal kurz mit dem Angeklagten befreundet gewesen sei und er ihr seitdem nachstelle – sie beleidige, bedrohe und auch mehrfach schon geschlagen habe. Sie habe sogar ein Kontaktverbot des Familiengerichts erwirken müssen, was auch nicht geholfen habe. Ein früheres Verfahren wegen Körperverletzung gegen den Mann war vor Jahren eingestellt worden, möglicherweise auch wegen dessen psychiatrischer Erkrankung.

Der 28-Jährige war mehrfach in der Psychiatrie – in Dresden und in Bonn. Ein psychiatrischer Sachverständiger sagte nun, von dem Angeklagten ginge keine unmittelbare Gefahr aus. Ihm helfe jedoch nur eine lange Psychotherapie. Richter Hermann Hepp-Schwab verurteilte den Angeklagten wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung zu 1 000 Euro Geldstrafe.

