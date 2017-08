Gut zu wissen Hinsehen, helfen Der Weinböhlaer Tobias Schneider bringt regelmäßig Hilfsgüter nach Rumänien. Auch die Not daheim in Deutschland lässt ihn nicht kalt.

Bereit für die nächste Fahrt. Tobias Schneider aus Weinböhla (gr. Bild) bringt immer wieder Hilfsgüter nach Rumänien, Ungarn und Polen. Alles in eigener Regie. Die Hilfe wird dringend benötigt © Arvid Müller

Können Sie nicht etwas eher da sein?“, fragt der freundliche Mann beim Abstimmen des Gesprächstermins. Der Grund: Er fährt an dem Tag abends noch nach Dresden, unterstützt die Heilsarmee. Und das zweimal die Woche, wenn der Job als Maschinenführer in der f6-Zigarettenfabrik es zulässt.

Früh- und Nachtschicht bedeuten okay. Dann steigt Tobias Schneider in den Heilsarmee-Bus, verteilt Kaffee und Suppe an Obdach- und Wohnungslose – gern auch Ratschläge, wenn gewünscht. Oder besorgt einen Gürtel, wie kürzlich für Opa Martins rutschende Hose.

Seit einem Dreivierteljahr ist er dabei. Mit genauso viel Engagement wie bei seinen anderen Einsätzen. Er will dort helfen, wo es gebraucht wird. Egal wo.

Zur Lebensaufgabe wird ihm das nach der Trennung von seiner Frau vor acht Jahren. Er sucht etwas Neues, Sinnvolles. Im Hintergrund eine seinen Worten nach ordentlich bezahlte Arbeit mit ausreichend Urlaub für die Hilfsfahrten. Zwei Töchter, die inzwischen aus dem Haus sind. Und die Eltern, die ihn bei seinen Missionen unterstützen.

Zuerst beginnt er zu reisen. Sein erster Flug führt ihn mit 40 Jahren nach Indien. Dort wohnt er bei einem Bekannten, sieht den Alltag aus der Einheimischen-Perspektive. Und stellt dabei wie später in Thailand und Laos fest, wie gut er daheim lebt.

Dann lernt Tobias Schneider eine Georgierin kennen und so das erste Hilfsziel. Zwei Ford Transit bringen die Hilfsgüter durch die Türkei nach Transkaukasien. Die ewige Fahrerei macht ihm nichts aus, sagt der 48-Jährige, nennt das sogar eine Freude. In dem Fall allerdings eine Getrübte. Denn der Transport geht schief, das Ganze ist schlecht organisiert, der Helfer büßt Etliches an Geld ein, sitzt lange beim Zoll fest. Es bleibt trotzdem vor allem die Erinnerung an sehr freundliche Menschen. Und der Ansporn, es erneut zu versuchen. Denn der Rückweg führt durch Rumänien. Wo Tobias Schneider schnell klar wird: Hier haben sie Hilfe genauso nötig.

Die Vorbereitungen starten. Ein musikalisches Spendenspektakel vorm Wohnhaus im Oberdorf gehört dazu. Mancher Bekannte spielt in einer Band, Tobias Schneider baut eine Bühne, mietet Zelte. Familie, Nachbarn, Kollegen spenden. Doch die Musik ist irgendwem zu laut. Die Polizei schaut vorbei, klärt die Sache. Und kommt später noch mal – mit Kisten voller Kindersachen für Schneiders Projekt.

Bei der ersten Rumänientour im Jahr 2013 ist sein Vater dabei, dann immer jemand aus Familie oder dem Freundeskreis. Achtmal Rumänien, zweimal Polen, dreimal Ungarn – die Bilanz bisher. In Rumänien, in Siebenbürgen, gibt es nun einen Verbindungsmann. Rentner Remus ist inzwischen ein Freund, findet die besonders hilfsbedürftigen Familien heraus. Für ein Pflegeheim bringt Schneider Gehhilfen und Besteck mit. In ein Kinderheim Kindersachen und -schuhe.

Den Deutschen schockt es immer wieder zu sehen, wie schlecht die Roma leben. Da sind nicht nur die ganz ärmlichen Hütten. Ihm und einem Freund sind schon Babys angeboten worden. Die Mütter sagen, sie sollen die Kleinen mitnehmen, sie können sie nicht ernähren. Gebraucht werden vor allem haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel. In seinem Keller hat der Weinböhlaer schon wieder Kartons und Kisten gestapelt. Für die nächste Rumänienfahrt am 16. September.

Auch Bettwäsche und Handtücher sind Mangelware am Zielort. Und eben Essbares. Schneider packt oft kleine Päckchen mit Mehl, Öl, Nudeln, einer Süßigkeit. Was er damit für Freude macht. Eine Omi hat ihm mal die Hand geküsst. Das kann er bis heute kaum fassen. Wie die Zustände vor Ort in Rumänien. Im Penny Preise wie in Deutschland, aber ein Lehrer verdient gerade mal 200 Euro im Monat. Überleben geht nur mit Garten und zweitem Job.

Bis auf die, die sich mit großem Sportwagen und Bukarester Kennzeichen am Schwarzen Meer einfinden. Als noch schlimmer aber empfindet der engagierte Mann die Gleichgültigkeit der normalen Bevölkerung gegenüber den Roma.

Das treibt ihn immer wieder neu zur Hilfe an, ganz privat, in eigener Regie. Dabei erlebt er auch großes Verständnis. Ein Arzt aus der Region, bei dem er zum ersten Mal zur Behandlung ist, gibt spontan 300 Euro und zwei Tüten mit Medikamenten mit, als er von Schneiders Vorhaben hört. Ein Bekannter, der sein medizinisches Labor schließt, überlässt ihm das als Spende. Sonst müsste alles weggetan werden, entspricht nicht mehr den Anforderungen.

Bei aller Koordination und Organisation findet Tobias Schneider sogar Zeit zum Durchatmen. Im Frühjahr auf dem portugiesischen Jacobsweg. Wo er auf eine ungarische Ärztin trifft. Mit der er künftig gemeinsam in einem besonders armen Gebiet Ungarns helfen will. Also: Nicht viel reden, machen – was er übrigens auch bei der Flüchtlingswelle 2015 tat, da unter anderem Heime in Meißen unterstützte.

Wer helfen will, erreicht Tobias Schneider unter Telefon 0162 9245663.

