Hingucker: Schwimmender Leuchtturm Der Orkan hat auch an der Marina Klitten gerüttelt. Ganz abtreiben wird das Wahrzeichen aber nicht.

Der Leuchtturm an der Marina Klitten sitzt fest auf seinem Untergrund. Doch der Steg ist abgerissen von der übrigen Steganlage. Geschwommen sei der Leuchtturm schon immer, aber jetzt komme man nicht mehr trockenen Fußes hin, sagt Arnd Gundlach, der den Leuchtturm aufgebaut hat. © Jens Trenkler

Klitten. Einen ungewöhnlichen Anblick bietet der Bärwalder See auf der Klittener Seite. Der Leuchtturm an der Marina Klitten schwimmt losgelöst vom Steg. Sturm Herwart hat das angerichtet. Auch Schäden an privaten Booten habe es gegeben, sagt Hafenmeister Gerhard Stübner auf Nachfrage. Aber im großen Ganzen sei man glimpflich davongekommen. Davontreiben kann der Leuchtturm übrigens nicht. Zurzeit wird er samt Untergrund von Ankerseilen gehalten. „Es gibt keinen Grund zu sagen, wir bauen den Leuchtturm ab“, sagt Arnd Gundlach. Er hatte aus Teilen des Fernsehturms auf dem Löbauer Berg den Leuchtturm geplant, von Statikern prüfen lassen, gebaut und als Wahrzeichen für den Bärwalder See aufgestellt. Für die Reparatur der Steganlage ist die Gemeinde Boxberg zuständig. Fachleute haben den Schaden begutachtet und gesagt, dass alles vorerst so gelassen werden kann. Nächste Woche wird die Anlage winterfest gemacht. Auf dem Geierswalder See hatten sich beim Sturm an schwimmenden Häusern die Befestigungen gelöst. (szo/cam)

