Hingucker mitten in der Stadt

In den Pflanzkübeln am Bischofswerdaer Altmarkt blüht es noch. © Steffen Unger

Herrlich, wie es noch blüht in den großen Pflanzkübeln am Altmarkt in Bischofswerda. Die Pracht aus Pflanzen von der Gärtnerei Krauße setzten Mitarbeiter des Bauhofes ein, von denen einige gelernte Gärtner beziehungsweise Garten- und Landschaftsbauer sind. Die Jungs mit dem grünen Daumen pflegen sie auch. Dass sie da sehr hinterher sind, bestätigt Bauhofleiter Sven Ganze auf Anfrage. Zweimal im Jahr, im Frühjahr und Sommer, werden Kübel und Grünflächen in der Stadt und in den Ortsteilen vom Bauhof bestückt. Dafür hat der Bauhof 1 000 Euro. Das wäre zu wenig, wenn es nicht auch Spender geben würde, darunter Rathausmitarbeiter. (szo)

zur Startseite