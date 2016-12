Hingucker am Stadtrand Die Oewa hat den Wasserturm sanieren lassen. Die Arbeiten sind abgeschlossen. Vielleicht zeigt das noch weiter Wirkung.

Der Wasserturm ist mit frischer Farbe ein Hingucker geworden. Die Nachbarn freuen sich über die Frischekur. © Dietmar Thomas

Nahezu 100 Jahre steht er schon am Stadtrand von Leisnig – der Wasserturm am Breiten Rain. Jahrzehntelang stand er sozusagen im Schatten der imposanten Kaserne, der späteren Zigarrenfabrik. Mit deren Abriss und aller Hintergebäude ist jetzt der Blick frei auf den Wasserturm. Der könnte als Postkartenmotiv bald in Konkurrenz zur Burg Mildenstein oder den Türmen von Rathaus und St. Matthäi stehen. Denn nach der Sanierung ist der Wasserturm zweifelsohne wieder ein Hingucker. Die Nachbarn sind begeistert, wie der Döbelner Anzeiger bei einem Besuch gehört hat. Dabei ist ein Video mit der Drohne entstanden. Das ermöglicht ganz neue Blickwinkel und Aussichten über Leisnig, die vom Boden aus so nicht möglich sind (siehe Textende).

Insgesamt hat die Oewa Wasser & Abwasser GmbH jetzt 60 000 Euro ausgegeben. Erneuert wurden die Dachentwässerung und der Blitzschutz sowie die Fassade gestaltet. In dem freundlichen, hellen Ton kommt der Turm jetzt noch besser zur Geltung, ist trotz seines Alters sozusagen ein neuer Hingucker.

Doch nur um Schönheit ist es nicht gegangen, sondern um den Schutz des Innenlebens. In dessen Modernisierung hat die Oewa schon in den vergangenen Jahren einiges Geld gesteckt. In dem Turm befindet sich eine Stahlkugel mit Platz für 300 000 Liter Wasser. Das ist genug, um Teile Leisnigs und einige Ortschaften im Havariefall mit Trinkwasser zu versorgen. Der wäre zum Beispiel gegeben, wenn es im Wasserwerk Paudritzsch zu Störungen oder wegen Hochwassers zu Einschränkungen kommt. Auch wenn im Netz Störungen auftreten, könnte der Versorger auf das Reservoir im sogenannten Hochbehälter – ein solcher ist der Wasserturm nämlich – zurückgreifen. Für sechs bis acht Stunden würde der Vorrat genügen, schätzt Siegmar Rüdrich, der für die Trinkwasserversorgung in Hartha, Leisnig und Waldheim zuständige Bereichsleiter.

Seit 2011 übernimmt der Wasserturm noch eine weitere Funktion. In diesem Jahr hat er eine Druckerhöhungsstation bekommen. Diese sorgt dafür, dass das Wasser in Ortsteilen wie Brösen, Gorschmitz und Röda nicht bloß aus den Hähnen tropft, sondern mit gewohntem Druck läuft.

Besichtigen kann man den Leisniger Wassertrum nicht. Nur eine Leiter führt nach oben, die gerade den Ansprüchen für Wartungsarbeiten genügt. Von außen jedoch kann der Turm ohne Einschränkungen bewundert werden – auch von potenziellen neuen Nachbarn. Am Wasserturm hat die Kommune in neues Eigenheimgebiet ausgewiesen und nach dem Wahrzeichen dort benannt. Das erste Eigenheim ist fertig, der nächste Grundstücksverkauf über die Dibag Industriebau AG läuft. Mindestens eine weitere Baustelle wird es also in absehbarer Zeit geben. Insgesamt ist auf dem Gelände Platz für 13 Eigenheime – je nachdem, welche Grundstücksgröße die Interessenten beanspruchen. Ein Stück weg vom Wasserturm, am Hasenberg, wird das Hospiz entstehen. Ein Teil des Turmes dürfte dort aber noch zu sehen sein.

