Hingerissen vom Schwarzen Peter DDR-Stürmerstar Peter Ducke sorgte beim Schönfelder Fußball-Podium für einen Publikumsrekord.

Fußballlegende Peter Ducke beim Podiumsgespräch mit einem seiner treuesten Fans: Angelika Schube aus Haselbachtal. Sie ist eine der ersten Schiedsrichterinnen in der DDR gewesen (1966 ausgebildet). © Klaus-Dieter Brühl

Angelika Schube hat das weiße Trikot mit der Nummer 9 übergestreift und sich bereits ein Autogramm ihres Idols draufschreiben lassen. Nicht zum ersten Mal, denn die Königsbrückerin ist ein Edelfan des legendären Jenaer Stürmers Peter Ducke. „Seine Art, Fußball zu spielen – das war Weltklasse“, schwärmt sie. „Und obendrein war er ein Typ auf dem Platz.“ Dass ihr Idol ein überschäumendes Temperament hatte und deshalb des Öfteren mit den Referees aneinander geriet, manchmal auch die Rote Karte sah, verzeiht ihm Angelika. Und dass, obwohl sie selbst jahrzehntelang als Schiedsrichterin auf dem Rasen stand. Aber eben nur in der Kreisklasse, beim Nachwuchs und den Alten Herren. Dass ein Kicker bei großen und wichtigen Spielen mal die Nerven verliert, könne sie durchaus verstehen. „Wäre Peter Ducke 50 Jahre jünger, würde er bei Barcelona zwischen Neymar und Messi spielen“, ist sich Schube sicher. Und es seien ja nicht nur seine fußballerischen Fähigkeiten gewesen, merkt die Königsbrückerin lächelnd an. Ducke habe mit seinem schwarzen Schopf auch noch verdammt gut ausgesehen.

Das ist auch Schönfelds Bürgermeister Hans-Joachim Weigel – selbst ein großer Fußballfan und Autogrammjäger – nicht entgangen. In Jena war der Frauenanteil im Stadion zu Duckes Zeiten immer höher als bei anderen Oberligamannschaften, merkte der gebürtige Thüringer an. Und die Mädels seien nicht wegen des runden Leders dorthin gekommen. Der Schwarze Peter ist zwar mittlerweile 76 Jahre alt und ziemlich grau geworden. Aber er schaffte am Donnerstagabend beim Schönfelder Fußball-Podium etwas, das bisher noch keiner seiner Kollegen erreicht hatte. Der Schlosssaalwar mit mehr als 80 Besuchern ausverkauft. Und dabei hatten in den vergangenen Monaten Dynamo-Größen wie Hans-Jürgen Kreische, Klaus Sammer und Dixie Dörner auf dem Podium Platz genommen. Selbst der im benachbarten Lötzschen aufgewachsene Peter Kotte zog nicht so viel Publikum an.

Aber auch männliche Fußballfans konnten hin- und hergerissen sein, wenn Peter Ducke auf dem Platz einen guten Tag hatte. Seine unnachahmlichen Dribblings, seine Haken, die er um die Abwehrspieler schlug, seine raffiniert angeschnittenen Torschüsse, die den Keepern aus den Händen glitten – da begann das Fan-Herz, zu rasen. „Klaus Sammer war auch schon hier“, merkte er ein wenig süffisant an. „Der hat gegen uns immer ziemlich alt ausgesehen.“ Und obwohl Schönfeld als ausgesprochene Dynamo-Hochburg gilt, hatte er die Lacher auf seiner Seite. Ansonsten aber ging der Jenaer Stürmerstar ausgesprochen fair mit seinen Kicker-Kollegen um. Besonders den voriges Jahr verstorbenen Dresdner Mittelstürmer Reinhard Häfner, mit dem Ducke auch in Olympiaauswahl spielte, hatte der Jenaer ins Herz geschlossen. Der sei nicht nur ein begnadeter Techniker gewesen, sondern auch ein feiner Kerl.

Peter Ducke ist mit seiner Jenaer Mannschaft dreimal DDR-Meister und dreimal Pokalsieger geworden und hatte mit seinem Torinstinkt meistens eines großen Anteil an diesen Erfolgen. International erspielte er 1972 mit der Olympiamannschaft die Bronzemedaille. Einmal, bei einem Spiel im schwedischen Malmö habe ihn im Hotel ein Manager aus Bremen angesprochen. Draußen auf dem Parkplatz stehe ein Mercedes, im Handschuhfach liege ein Bündel Geld – er müsse nur noch einsteigen. Ducke stieg nicht ein – er hatte schon Familie zu Hause und fühlte sich dort wohl. Immerhin hätten sie als Oberligafußballer ein festes Gehalt gehabt – Lohngruppe acht – mit 1200 bis 1400 Mark schon an der Obergrenze dessen, was man in der DDR so verdienen konnte. Der Vorfall in Malmö sei nicht der Einzige seiner Art gewesen, sagt Ducke, aber er habe immer abgewinkt. Die DDR dankte es ihm allerdings nicht. Als er einmal – schon nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn – mit dem Citroen eines Westverwandten zum Trainingsgelände fuhr, fiel Peter Ducke in Ungnade. Er kam vors Partei-Tribunal und wurde in die Provinz abgeschoben.

Apropos Provinz: Ob er sich noch an die peinlichen Niederlagen seiner Jenaer gegen den thüringischen Underdog Motor Steinach erinnern könne, fragt Hans-Joachim Weigel. Na klar, sagt Ducke, das feiern die heute noch. Es sei doch eine schöne Sache, dazu beigetragen zu haben, dass es den Menschen dort oben in Bergen gut geht.

