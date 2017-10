Hindernisrennen in Bischofswerda Die nächste Auflage von „Schiebock läuft extrem“ steht am Sonnabend auf dem Plan.

© Uwe Soeder

Leichtathletik. Am kommenden Sonnabend ab 13.30 Uhr steht in Bischofswerda die nächste Auflage von „Schiebock läuft extrem“ auf dem Programm. Im Vorjahr stellten sich rund 460 Teilnehmer den Herausforderungen auf unterschiedlichen Strecken. Gelaufen wird auf einem 4,0-km-Rundkurs. Der Start erfolgt im Wesenitzsportpark, anschließend geht es durch den Bischofswerdaer Stadtwald. Es warten viele Hindernisse auf die Sportler. Aber da der Spaß im Vordergrund stehen soll, können zu schwierige Passagen auch umgangen werden.

Zunächst gehen die jüngsten Sportler der Altersklasse U 8 und U 10 auf eine verkürzte 800-m-Strecke (Startgeld drei Euro). Um 14 Uhr wird der 4,0-km-Lauf für die Jugendlichen (Jg. 1998 bis 2003) und die Erwachsenen (ab Jg. 1997) gestartet. Hier werden zehn Euro Startgeld fällig. Zwei mehr kostet die Teilnahme am 8,0-km-Lauf für Erwachsene (ab Jg. 2003) und die Schüler (Jg. 2004 bis 2007). Gestartet wird im Abstand von fünf Sekunden.

Im Anschluss an die Siegerehrung der Laufveranstaltung findet dann die Abschlussveranstaltung des Oppacher Läufer-Cups statt. Dessen letzter Wettbewerb in diesem Jahr war der 17. Butterberglauf am 23. September in Bischofswerda. (ck)

