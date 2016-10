Hindernislauf in Bischofswerda Am Sonnabend wird die dritte Auflage von „Schiebock läuft extrem“ im Wesenitzsportpark gestartet. Gefordert sind dabei auch Kraft und Geschick.

Auch unter Autos geht es beim Extremlauf durch. © privat

In Kooperation mit dem TV 1848 Bischofswerda organisiert der Baer-Service diese Veranstaltung. Nach zwei sehr erfolgreichen Jahren rechnen die Organisatoren auch diesmal mit einer Menge begeisterter Teilnehmer. Die bisher über 200 Voranmeldungen sprechen dafür. Geschäftsführer Andreas Bär vom Baer-Service: „Dank zahlreicher Unterstützung durch die ortsansässigen Firmen, die Material und Technik zur Verfügung stellen, kann dieses Projekt erst verwirklicht werden. Und dank der Schiebocker Fleisch GmbH und der Bäckerei Hentzschel können sich Läufer und Zuschauer im Ziel über Bratwürste und Brötchen freuen. Die abschließende Siegerehrung findet in gemütlicher Atmosphäre in der Sporthalle Wesenitzsportpark statt.“

Bei diesem Bischofswerdaer Hindernislauf geht es nicht um Zeiten und Punkte. Der Spaß steht im Vordergrund. Es wird von den Läufern mehr als nur Ausdauer verlangt. Ebenso sind Kraft und Geschick gefordert, um die 19 Hindernisse zu überwinden. Andreas Bär: „Doch auch unerfahrene Läufer sollten sich nicht abschrecken lassen, denn bei diesem spaßorientierten Event können Hindernisse ausgelassen werden, die zu extrem erscheinen.“ Wer sich nach einem Durchgang auf dem 4,0 km langen Rundkurs erst warmgelaufen hat, kann die Strecke noch ein zweites Mal absolvieren. Mit einigen Hindernissen gibt es 2016 ein Wiedersehen wie zum Beispiel den Autos im Tunnel am Horkaer Teich, dem Kriechtunnel und der Hängebrücke. Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es im Internet. (szo)

www.schiebock-läuft-extrem.de

