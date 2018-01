Hindernisfahren an der Elbe Der Radweg ist wegen des Baus der Hochwasserschutzmauer in Heidenau bis Ende 2018 gesperrt. Die Umleitungen haben es in sich.

Nix geht mehr auf dem Elberadweg in Heidenau. Die Umleitungen wegen des Baus der Hochwasserschutzmauer verwirren mitunter vor allem Radler. © Daniel Schäfer

Heidenau. An der Villa Else hat Hagen Riedel immer ein mulmiges Gefühl. Er meidet dann als Radfahrer die Auffahrt an dieser Stelle zum Elberadweg und wechselt lieber nahe der Niederhof-Einmündung die Seiten. Der Grund: Die Unübersichtlichkeit. Nicht nur in Heidenau. In Pirna geht es mit der Sperrung der Gottleuba-Brücke weiter. Wer diesen Wirren ausweichen will, fährt am besten in Heidenau mit der Fähre nach Birkwitz und auf der anderen Elbseite weiter. Der Dresdner Hagen Riedel ist ein Vielradfahrer. Da bleibt es nicht aus, dass er immer wieder auf Probleme stößt. Da der Elberadweg wegen des Baus der Hochwasserschutzmauer noch bis Ende des Jahres streckenweise gesperrt ist, hat Riedel einige Kritiken, Vorschläge und Forderungen. Was sagt die Stadt Heidenau dazu?

Kritik: Mangelhafte Planung

Die eingeschränkten Sichtbeziehungen an dem Durchlass an der Villa Else sind Riedel zufolge auf eine mangelhafte Planung zurückzuführen. Das kann und will Ordnungsamtsleiter Torsten Walther nicht beurteilen. Er räumt aber ein: „Beim Befahren des Elberadweges an der Villa Else von der Pirnaer Straße ist die Sicht durchaus eingeschränkt.“ Deshalb wurden die Fahrbahn markiert und Schilder aufgestellt. Das soll dazu beitragen, Unfälle möglichst zu vermeiden. Es sei jedoch generell nicht möglich, derartige Situationen vollkommen gefahrlos zu gestalten. Es komme immer auch darauf an, dass die Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Radfahrer, dem Grundsatz der ständigen Vorsicht und gegenseitigen Rücksicht nachkommen.

Forderung: Durchlass sicherer gestalten

Die Stadt Heidenau geht davon aus, dass der Bereich eindeutig und sicher gestaltet ist. Der geplante Verkehrsspiegel, der nach der Wiedereröffnung des weiteren Streckenverlaufs des Elberadweges in Richtung Dresden angebracht werden soll, werde die Sicherheit weiter erhöhen. Der Spiegel soll dazu beitragen, dass die von der Pirnaer Straße in den Elberadweg fahrenden Radfahrer die aus Richtung Dresden kommenden Radler und Fußgänger besser sehen.

Ein Stoppschild und eine Haltelinie machen deutlich, dass der von der Pirnaer Straße in den Elberadweg fahrende Radler eben gerade keine Vorfahrt hat, sondern der auf dem Elberadweg Fahrende. Durch das Markieren einer Linksabbiegespur werde zudem das Schneiden der Kurve bei der Ausfahrt der Radfahrer vom Elberadweg in Richtung Pirnaer Straße verhindert.

Vorschlag: Mittelinsel als Querungshilfe

Eine Mittelinsel am Knotenpunkt Pirnaer Straße/Am Niederhof ist ausgeschlossen, sagt Walther. Der Grund: Kaum Bedarf. Allein die Tatsache, dass einzelne Radfahrer erst an dieser Stelle die Pirnaer Straße kreuzen wollen, um auf den Elberadweg zu gelangen, reicht nicht als Argument für eine Querungshilfe.

Vorschlag: Rampen sind besser

Rampen zur Querung der Hochwasserschutzanlage sind in jedem Fall die optimalere Variante, sagt Walther. Sie würden nämlich auch den jetzt bei Hochwasser notwendigen zeitweisen Verschluss der Durchlässe mit mobilen Dammbalken überflüssig machen. Trotzdem gibt es sie nicht. Die Rampen sind nämlich wegen des fehlenden Platzes nicht machbar.

Auch Absperr- und Umlaufgitter seien diskutiert worden. Doch sie hätten die Zufahrt zum Elberadweg von der Pirnaer Straße aus erschwert und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer nicht erhöht. Hinzu kommt, dass die jederzeitige Befahrbarkeit des Elberadweges auch für Rettungsfahrzeuge sichergestellt werden muss.

