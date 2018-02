Hindernis für Sehschwache in Weißwasser Ein Gully grenzt an der frisch sanierten Hegelpromenade in Weißwasser direkt an die Indikatorplatten für Blinde. Das soll nicht so bleiben.

An diesem Gully würden Blinde mit ihren Blindenstöcken hängen bleiben. Deshalb soll hier noch einmal nachgebessert werden. © Christian Köhler

Weißwasser. Für die Stadtverwaltung Weißwasser und die beteiligten Wohnungsunternehmen hat die Sanierung der Hegelpromenade 2017 einiges an Arbeit bedeutet. Allerdings räumt nun Bauamtschef Thomas Böse ein, dass am Ende des Fußweges in Richtung Boulevard die gebaute „Variante nicht gelungen ist“. Dort wurden – wie an zahllosen Stellen in Weißwasser – sogenannte Bodenindikatorplatten am Ende des Gehweges eingelassen. Diese haben den Zweck, dass Blinde und ältere Bürger, deren Sehvermögen geschwächt ist, auf das Ende des Gehweges aufmerksam gemacht werden. Allerdings befindet sich direkt angrenzend ein Gully, in dem Blinde immer wieder mit ihren Blindenstöcken hängen bleiben. Darauf hat bereits vor einigen Monaten Olaf Schober während der Einwohnerfragestunde im Weißwasseraner Stadtrat aufmerksam gemacht. „Das ist nicht wirklich gelungen“, sagte er.

„So soll es nicht bleiben“, kündigt Thomas Böse an. Er bemüht sich während der jüngsten Sitzung des Stadtrates um Erklärungen. Schließlich sei „der Regeneinlauf an dieser Stelle nicht so geplant gewesen“, sagt er. Während der Bauarbeiten nämlich wären die Bordsteine bereits gesetzt worden, ohne dass auf den Kanal für das Regenwasser geachtet worden wäre. Anschließend hätten die Arbeiter bereits mit Pflasterarbeiten begonnen. „Das ist nun einmal auf den Baustellen so“, räumt Thomas Böse ein. Es werde auch nicht zu jedem Bauvorhaben die Behindertenbeauftragte der Stadt hinzugezogen, hieß es weiter.

Nun will die Stadtverwaltung zeitnah mit der ausführenden Baufirma nochmals ins Gespräch gehen, um Abhilfe zu schaffen. Entweder es werde der Gully nochmals versetzt oder aber er erhält eine andere Abdeckung, was sicher die einfachste und kostengünstigere Option ist. Eine Abdeckung wie in Fußgängerzonen etwa sei problemlos zu beschaffen. „Wir wollen noch im Winter das Problem beheben“, sagt der Bauamtsleiter.

zur Startseite