Himmlisches Farbspiel trotz trüber Aussichten Dresden ist die Stadt der vielen Feuerwerke. Hier einige Tipps, wo das Spektakel in der Silversternacht gut zu sehen ist.

Buntes Farbenspiel am Blauen Wunder. Einige der Dresdner Brücken sind für Feuerwerk-Fans der ideale Standort am Silvesterabend. Foto: André Wirsig © André Wirsig

Das Vergnügen am Silvesterfeuerwerk über Dresden könnte in diesem Jahr durch einen wolkenverhängten Himmel etwas getrübt werden. Der Deutsche Wetterdienst in Leipzig hat zum Jahresausklang sogar Regen in Aussicht gestellt. Die Temperaturen bleiben demnach zwar auch in der Nacht im Plus. Die Sicht auf farbige Feuerwerksraketen und goldenen Sternenregen am Himmel könnte aber mithin nicht optimal ausfallen.

Das trübt die Vorfreude auf die Silvesterpartie im Freien. Die zentrale Feier auf dem Theaterplatz ist ohnehin abgesagt worden. Bauzäune versperren das Areal vor der Semperoper. Weil die Party ausfällt, muss die Stadt in diesem Jahr auch keine besonderen Vorkehrungen für die Sicherheit der Feiernden treffen. Auch die Polizei plant – anders als in den Vorjahren – keinen extra Einsatz in der Innenstadt. Trotzdem: Dass die Dresdner am Himmel ein farbenprächtiges Schauspiel inszenieren werden, steht außer Zweifel. Seit Jahren hat Dresden den Titel der Feuerwerkshauptstadt inne. Klar, dass die Bewohner das bunte Farbenspiel am Himmel lieben. Und notfalls selbst dafür sorgen. Wer dieses Spektakel liebt, der findet viele Orte zum Gucken. Nicht nur die Hänge rechts und links der Elbe eignen sich gut. Auch die Brücken über die Elbe bieten einen schönen Blick. SZ-Redakteure verraten hier ihre Lieblingsorte für Silvester.

Dabei sollten Feuerwerksfans nicht vergessen, ihren Müll mitzunehmen. Korken, Flaschen und Knallerreste sind am Neujahrstag kein schöner Anblick. Auf den öffentlichen Plätzen und Straßen sorgt die Stadtreinigung für Sauberkeit. Die Feiernden sollten ihren Müll aber auch selbst mitnehmen. Von einigen Punkten aus wie etwa vor dem Japanischen Palais mit dem Canaletto-Blick wird das Geschehen über der Stadt gut zu sehen sein. Vor allem die Elbebrücken wie die Carola- und Albertbrücke sind immer wieder begehrte Beobachtungspunkte. Dort herrscht in alle Richtungen freie Sicht. Auf der Augustusbrücke hingegen dürfte wegen der aktuellen Bauarbeiten der Platz rasch knapp werden. An der Waldschlößchenbrücke sind vor allem der Pavillon und die Aussichtsplattform auf Neustädter Seite gute Standorte und auch von den Lingnerterrassen aus ist ein guter Blick über die Stadt garantiert. (mit acs)

