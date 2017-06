Himmelblaue im Grünen Die Profi-Fußballer vom Chemnitzer FC schnupperten Osterzgebirgsluft und bereiteten sich auf eine Hammeraufgabe vor.

Die Mannschaft vom Chemnitzer FC bezog für ihr erstes Vorbereitungslager für die neue Saison Quartier im Ahorn Waldhotel Altenberg. © Kummer

Altenberg. Die Mannschaftsleitung des Chemnitzer FC verordnete den Fußballern vorm Start in die kommende Saison eine Luftveränderung. Die Drittligisten reisten für ein paar Tage zu ihrem ersten Vorbereitungstrainingslager ins Osterzgebirge und bezogen Quartier im Ahorn Waldhotel in Schellerhau. Dass die Profi-Fußballer gerade dort ihre Zelte aufschlugen und sich für ihre kommenden Aufgaben warm machten, war kein Zufall.

Die Ahorn-Hotelgruppe mit Sitz in Berlin, zu der neben dem Hotel im Altenberger Ortsteil noch vier weitere Häuser in den neuen Bundesländern gehören, ist Haupt- und Trikotsponsor der Himmelblauen. Erst vor ein paar Tagen wurde die Kooperation für die Saison 2017/18 verlängert und trug bereits erste Früchte. Vom 24. bis 27. Juni war der Drittligist zu Gast im Ahorn Waldhotel Altenberg. Das Vorbereitungstrainingslager begann mit einem Testspiel gegen den tschechischen Zweitligisten FK Banik Sokolov in der Sportanlage des FSV Pockau-Lengefeld, das der Chemnitzer FC 2:0 gewann. Es wurde aber nicht nur gekickt. Wie die Hotelgruppe informiert, sollte der Aufenthalt im Osterzgebirge vor allem dazu dienen, die Mannschaft näher zusammenzubringen und zusammenzuschweißen für die künftigen Herausforderungen. Teambildende Maßnahmen nennt man das. So habe vor allem das Kennenlernen vom neuen Chef-Coach Horst Steffen und der Mannschaft im Vordergrund gestanden. Dazu sollten zum Beispiel gemeinsame Radtouren durch den Erzgebirgswald beitragen, genauso wie ein Kochwettbewerb, bei dem sie in der Hotelküche ihr Können und ihren Teamgeist unter Beweis stellen mussten. Zudem galt es, eine gute konditionelle Grundlage für die kommende Spielzeit zu legen.

Dafür bietet das Osterzgebirge rund um Altenberg viele Möglichkeiten, angefangen von Laufstrecken bis hin zu anspruchsvollen Radtouren. „Ich war das erste Mal hier – eine tolle Landschaft“, sagte Neuzugang Fabio Leutenecker. Inzwischen sind die Fußballer zurück in Chemnitz. Dort werden sie sich weiter intensiv für den Auftakt der dritten Liga Ende Juli vorbereiten. Schon im August erwartet die Himmelblauen eine Hammeraufgabe: In der ersten Runde des DFB-Pokals treffen sie auf den FC Bayern München. (SZ/ks)

