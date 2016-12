Himalaya-Tour mit tollen Begegnungen Ein Cunnersdorfer ist in der Fremde 60 geworden. Jetzt möchte er gesund alt werden. Ohne Abenteuer?

In Tahme entstand dieses kombinierte Landschafts- und Menschenporträt. Das Gesicht des Yak-Hirten verrät viel ...

Selfie unsres Autors Reinhard Richter mit dem Dach der Welt, dem Everest.

Der Broterwerb in den Vorbergen des Himalaja ist hart, wie man sieht.

Die Kinder von Luza freuten sich über die mitgebrachten Geschenke.

Hart hat die Boing auf dem internationalen Flughafen Tribuvan in Kathmandu aufgeschlagen. Das Land meiner Sehnsucht ist so hautnah, dass ich schon auf dem Weg ins Hotel die grandiose Natur spüre, die ich die nächsten Wochen erleben werde. Fürs Ausschlafen und Erholen wird wohl kein Platz sein. Gleich am nächsten Morgen, bei schönstem warmen Sommerwetter, organisiere ich alles für eine Weiterreise. Drum herum um den Manaslu sollte es gehen, aber im „Nepal Tourism Board“ bekommt man nur in Verbindung mit einem Porter und hohen Eintrittsgebühren für den Nationalpark eine Trekkingerlaubnis. Auf diese Art zu Reisen mag ich nicht. Zum Glück gibt es einen „Plan B“ im Gepäck: Der Sagarmatha Nationalpark ist schnell zu erreichen, und dabei entstehen sogar relativ wenige Kosten.

Um gut akklimatisiert zum Mt. Everest zu kommen, gehe ich zunächst den Weg der Erstbesteiger. Als es in Lukla den gefährlichsten Flughafen der Welt noch nicht gab, gingen alle zu Fuß von Jiri aus. Die spektakuläre Busfahrt dort hin dauert acht Stunden – für 500 nepalesische Rupis, was etwa fünf Euro entspricht. Nach einer Woche Fußmarsch hoch und runter, 70 Kilometer Strecke mit 6 000 Höhenmetern und 3 000 Meter hohen Pässen höre ich Motorengeräusche. Lukla ist ganz nah. Herzliche Begegnungen mit freundlichen Menschen in den Vorbergen des Himalaya liegen hinter mir.

Kein elektrischer Strom

Bergbauern pflügen die terrassenförmig angelegten Felder mit Ochsen. Frauen holen die kleinen Kartoffeln aus der Erde. Jeder hat seine Aufgaben hier oben. Alte riesige Tannen, moosbewachsene Rhododendronbäume erinnern an einen Märchenwald. Plötzlich mehrere Meschen an einer alten Holzbrücke. Eine Leiche liegt unten im Wasser. Der junge Sherpa ist nachts kopfüber 10 Meter in die Tiefe gestürzt. Ohne Hilfe hatte er keine Chance. Auf einmal werde ich wieder sehr vorsichtig – schließlich bin ich ebenfalls alleine unterwegs. In Lukla gönne ich mir einen Cappuccino, lese noch die letzten Nachrichten und Glückwünsche – dann bricht mein Smartphone zusammen.

Draußen und drinnen ist es vor Kälte nicht auszuhalten. Ein eisiger Wind fegt über den Himalaya. In einer unbeheizten Bude, 4 300 Meter hoch oberhalb von „Marulung“, bin ich in meinen warmen Daunenschlafsack gekrochen. Es ziehen Wolken an den Fensterscheiben vorbei. Nach drei Wochen ist der höchste Berg der Welt ganz nah. Langsam wird es dunkel in der ungemütlichen Hütte. Kein elektrischer Strom, Kontakt zur Außenwelt ist nicht möglich. Nur in der Küche lodert ein offenes Feuer. Ein zweijähriges Mädchen lebt hier oben mit der Mutter und dem Großvater. Für die Kleine ist es der einzige Spielplatz mit etwas Wärme. Blind ist sie zur Welt gekommen, in Kathmandu kann ihr auch nicht geholfen werden. Einen kleinen Teddy von mir kann sie nur ertasten, die Schönheit der Natur nur ahnen.

Im Uhrzeigersinn unterwegs

Die Nacht war eisig. 6 Uhr muss ich aufbrechen. Um nach Gokyo auf 4 750 Metern zu kommen, geht es den ganzen Tag über den Renjo La (5 360 m) steil nach oben und immer im Schatten – meine Finger und Zehen sind gefühllos. Ich berühre den ersten Schnee bei wolkenlosem Himmel. Die heilige Mutter Chomolungma, der höchste Berg der Welt, der Mount Everest steht mit seinen gewaltigen Nachbarn vor mir. Einen ganz besonderen Höhenrausch spüre ich und dazu diesen für viele Menschen unbekannten dramatischen Anblick vom Dach der Welt. Zwei Stunden bin ich hier oben und genieße meine Freiheit, die ich mir jahrelang erkämpft habe. Um Kraft für den Abstieg zu haben, reicht mir ein Stück Südtiroler Speck. Plötzlich in Richtung Norden die gewaltige Südwand des Cho Oyu (8 205 m). Ich bekomme Gänsehaut und Tränen kullern. Wie sehr hab ich mich vor 12 Jahren geschunden, um auf diesen Gipfel zu kommen. Alles ist so nah, was ich damals erlebte, ein tolles Gefühl.

Mein Weg ist Neuland und immer nach buddhistischen Regeln im Uhrzeigersinn. 2009 besuchte ich – auch alleinreisend – den Nationalpark und stieg entgegengesetzt auf. In Kathmandu raubten mich Unbekannte komplett aus. Flugticket, Reisepass, Bargeld, Visa – alles weg. Was für eine schlimme Geschichte. Am Ende kam ich gesund nach Hause. Eine Reise mit viel Erinnerungen, vielleicht die Letzte in dieser Art, nimmt auch diesmal ihr glückliches Ende. Ohne meine innere knallharte Einstellung, währen wohl viele Bergfahrten nicht machbar gewesen. Heute gehe ich alleine mit 60 über einen schneebedeckten 5 350 Meter hohen Himalayapass. Mit mir selber kann ich da voll zufrieden sein. Gesund alt werden – alles tu ich jetzt dafür. Und für ein neues Abenteuer gibt es schon noch einige Anregungen ...

