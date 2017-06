Hillmanns Seitensprung Der Bautzener Theatersommer läuft auf Hochtouren. Trotzdem nimmt sich Intendant Lutz Hillmann Zeit für Schiebocks Karl-May-Spiele. Als Darsteller.

Der Sohn ist dem Vater ein Stück voraus. Hans Alvin ist seit drei Jahren bei der Spielgemeinschaft dabei. In dieser Saison spielt er den Lord Castlepool. Sein Vater Lutz Hillmann hat eine Gastrolle als „Grauer Luchs“ übernommen. © Wolfgang Schmidt

Deutschlands kleinste Karl-May-Bühne mit den jüngsten Darstellern hat prominente Verstärkung bekommen: Lutz Hillmann, Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters in Bautzen, war am Wochenende erstmals als Darsteller auf der Waldbühne am Schmöllner Weg in Bischofswerda zu erleben. Im Stück „Der Schatz im Silbersee“ konnte man ihn in der Abendvorstellung als „Grauer Luchs“ sehen.

Lutz Hillmanns schauspielernder Ausflug hat mehrere Gründe. Sein Sohn Hans Alvin ist seit drei Jahren in das Ensemble der Karl-May-Spiele Bischofswerda eingebunden. Hillmanns ehemaliger Klassenkamerad Friedemann Heinrich, den er aus der gemeinsamen Schulzeit in Neukirch kennt, wirkt ebenfalls in der Spielgemeinschaft mit. Und: Lutz Hillmann wollte einen Traum aus seiner Kindheit ausleben, auf einem Pferd mit den Indianern zu reiten – wenn derzeit auch nur auf der Bühne.

Beim Theater sich selbst ausprobieren

„Ich habe großen Respekt vor den Kindern und Jugendlichen, die sich in ihrer Freizeit in der Spielgemeinschaft „Gojko Mitic“ zusammenfinden und das unglaublich gut machen“, sagt Lutz Hillmann. Beim Theaterspielen kann jeder seine Fähigkeiten einbringen, sich selbst ausprobieren und weiter entwickeln. Die bemerkenswerte Kontinuität, mit der das durch Uwe Hänchen und seine Mitstreiter nun schon zum 25. Male gemacht wird, wollte er mit dieser kleinen Geste würdigen. „Ich freue mich, dass Uwe mein Angebot, eine Gastrolle zu übernehmen, angenommen hat“, sagte Lutz Hillmann.

Er verfolgte vorherige Aufführungen auf der Waldbühne, machte sich mit dem Inhalt des Stückes vertraut und musste auch einigen Text lernen für seine Rolle. Eine Herausforderung selbst für den gestandenen Schauspieler, der sich mit nur einer Probe einfügen musste. „Nach meinen ersten Vorstellungen kann ich sagen, es hat funktioniert und es macht großen Spaß, Teil dieser wunderbaren Truppe zu sein“, sagte Bautzens Theaterintendant.

Noch einmal wird Lutz Hillmann als „Grauer Luchs“ auf der Waldbühne Bischofswerda dabei sein – in den beiden Abendvorstellungen der Jugendbesetzung am kommenden Sonnabend und Sonntag, jeweils ab 18 Uhr.

