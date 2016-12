Hilligs haben ihre Sterne zurück Der Gasthof in Bad Gottleuba hat renoviert und damit seine Klassifizierung wiedergeholt. Ein guter Start für die vierte Generation.

Hier strahlen nicht nur die Leuchter: Juliette Hillig (3.v.l.), ihr Vater Claus und Beschäftigte freuen sich über die Sterne-Urkunde und Blumen. © Daniel Förster

In über einhundert Jahren Familienbesitz hat sich das Gesicht des Gasthofs Hillig am Gottleubaer Mark mehrfach verändert. Jetzt glänzt das Gebäude besonders. Nach neun sternenlosen Jahren konnte Juliette Hillig jetzt wieder das Schild mit den drei Sternen anbringen.

Für die drei Sterne wurde der Gasthof seit August vergangenen Jahres ohne Schließzeit umgebaut. Am Vorderhaus wurden der Dachstuhl und die Decke zum zweiten Obergeschoss erneuert. Bei der Gelegenheit wurde das komplette Geschoss und damit die sieben Zimmer saniert und modernisiert. Die zwei Zimmer in der ersten Etage folgen noch nach und nach, geplant ist ein behindertenfreundliches Appartement, sagt Juliette Hillig. „Das Plus für die Gäste sind nicht nur die schönen neuen Zimmer, sondern auch der Aufzug.“ Der ging im Juli im Betrieb. Schließlich wurde auch der Saal komplett renoviert. Hier haben bis zu 90 Gäste Platz, ideal ist er für Veranstaltungen mit 50 bis 80 Personen. Am Freitag wird er zur Weihnachtsparty sozusagen wieder eingeweiht.

Juliette Hillig ist in dem Gasthof aufgewachsen. Sie lernte Restaurantfachfrau im Berghotel Bastei, arbeitete auf Sylt, in Österreich und in der Schweiz, machte ihren Abschluss als Betriebswirtin für Hotel- und Gaststättenwesen und ist seit 1996 im Familienbetrieb. Im April übernahm sie den Gasthof von ihren Eltern, die sie weiter unterstützen, und führt ihn nun in vierter Generation. Ihre Gäste kommen vor allem aus Deutschland, aber auch Skandinavier, Niederländer und Osteuropäer machen oft auf der Durchreise Station bei Hilligs. So wie vor 300 Jahren schon die mit der Postkutsche Reisenden im damaligen Gasthof „Zum Kronprinzen“.

Gottleuba bekommt im Januar das nächste Drei-Sterne-Haus. Die Unterlagen für das Hotel Augustusberg liegen schon bereit, sagt Dehoga-Geschäftsführer Gunter Claus. „Wir haben bisher nur noch keinen Termin gefunden.“

