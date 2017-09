Hilft Radeberg in der Ukraine? Der Bedarf an Unterstützung für die Einwohner der Region um Halytsch ist groß. Dabei könnten jetzt zunächst 2 000 Euro helfen.

In dieser ehemaligen Kaufhalle in Tismenitza bei Halytsch werden die Kleider- und Lebensmittel-Spenden aus Radeberg an Bedürftige verteilt. Das Projekt könnte wachsen, aber dafür fehlen aktuell die Mittel. © Wolfgang Seifert

Er ist noch immer bewegt, wenn er an diese Tage in der Ukraine denkt. Stadtrat Wolfgang Seifert war jetzt mit einer Gruppe von Stadträten in der Stadt Halytsch, zu der die Bierstadt seit einigen Jahren eine Städtefreundschaft aufgebaut hat. Angeschoben vom Radeberger Kurt Simmchen, der seit Längerem in der Nähe von Halytsch zu Hause ist und regelmäßig Hilfstransporte für die Einwohner der Region organisiert.

Anlass für die Reise war das 650. Gründungsjubiläum von Halytsch, und Wolfgang Seifert vertrat quasi den für die Reise verhinderten Radeberger OB Gerhard Lemm (SPD). „Ich habe dort dann in meiner kleinen Rede unter anderem darauf verwiesen, dass wir hier in Europa zum Glück seit Jahrzehnten in Frieden leben und wir diesen Weg unbedingt weitergehen sollten“, so Wolfgang Seifert. Aber gleichzeitig schaute sich die Gruppe aus Radeberg auch bei einem der von Kurt Simmchen angeschobenen Hilfsprojekte um: im Hilfscenter in Tismenitza. Hier werden die Spenden aus Radeberg und Umgebung an Bedürftige verteilt, die mitunter aus bis zu hundert Kilometern Entfernung anreisen, beschrieb jetzt Andrea Pankau, die ebenfalls zur Radeberg-Delegation gehört, im Stadtrat. Das Hilfscenter hat sein Domizil in einer alten Kaufhalle, „und es besteht nun die Möglichkeit, weitere Flächen in der Halle anzumieten, um die Hilfsgüter zu verteilen“, machte sie deutlich, dass dafür allerdings finanzielle Hilfe notwendig ist. Rund 2 000 Euro würden das Anmieten und eine einfache Sanierung kosten. „Auf diesem Weg hoffen wir nun, Radeberger Firmen oder auch Einwohner zu finden, die dafür Spenden zur Verfügung stellen“, warben Andrea Pankau und Wolfgang Seifert im Stadtrat um Unterstützung. Und sie hofften auch, dass die Stadt helfen könnte.

Es geht um die Menschen vor Ort

OB Lemm hatte ja bekanntlich in der Vergangenheit bei Besuchen in der Ukraine und auch bei Gegenbesuchen aus Halytsch in Radeberg immer wieder darauf hingewiesen, dass es aus seiner Sicht nicht in erster Linie um die große Politik gehen solle, sondern um die Probleme der Menschen vor Ort. Und so schlug er vor, der Trägerverein des Projektes solle ein Finanzkonzept und einen Antrag auf Förderung bei der Stadt Radeberg einreichen, „dann können wir darüber entscheiden“, so der OB. Denn einfach „nur“ 2 000 Euro bereitzustellen, wäre anderen Vereinen gegenüber problematisch, machte Gerhard Lemm deutlich. Aber die Chancen stehen nun zumindest nicht schlecht, dass mit Hilfe von Sponsoren und vielleicht eben auch der Stadt Radeberg etwas auf den Weg gebracht werden könnte.

Spenden an: Ukraine Europa e.V., Ostsächsische Sparkasse Dresden, IBAN: DE41 8505 0300 0221 1273 56, BIC: OSDD DE81 XXX

