Hilfswelle für Brandfamilie rollt an Viele Menschen wollen den Zschaages helfen. Es gibt eine Altpapiersammlung und ein Benefiz-Fußballspiel. Was noch fehlt, ist ein Affe.

Schon im Alter von zwei Jahren hatte Marleen ihr Lieblingskuscheltier Frieda, einen bunten Plüschaffen. Jetzt ist er verbrannt. Wer hat Ersatz? © privat

Als das Wohnhaus der Zschaages in Waldheim am Dienstag in Flammen aufging, war gerade niemand zu Hause. Die Brandursachenermittler der Polizei gehen inzwischen davon aus, dass ein Defekt an der elektrischen Anlage die Ursache für das Feuer ist. Die Zschaages sind obdachlos geworden und müssen ganz von vorn anfangen. Aber manchmal sind es ganz kleine Dinge, die den Opfern des Brandes eine Freude machen. Die siebenjährige Marleen hat ihr Lieblingskuscheltier in den Flammen verloren. Frieda, einen bunten Plüschaffen, hatte sie schon, seit sie ganz klein war. Der DA möchte helfen, eine neue Frieda zu finden. Das Foto zeigt, wie der Affe ausgesehen hat. Wer ein solches Plüschtier besitzt und es Marleen schenken möchte, der kann sich beim DA melden.

Die Stadt hatte ein Spendenkonto für die Brandgeschädigten eingerichtet. Gestern lagen noch keine Summen vor – dafür ist der Spendenaufruf noch zu frisch. „Es hat aber viele Anrufe von Leuten gegeben, die Geld spenden wollen“, sagte Barbara Wesler, Chefin der Finanzverwaltung. Schon am Dienstag hatten sich nach dem Bericht des Döbelner Anzeigers einige beteiligte Feuerwehrleute spontan bereiterklärt, ihre Aufwandsentschädigung zu spenden. Brandopfer Matthias Zschaage ist selbst Mitglied der Richzenhainer Feuerwehr. Auch der Kriebethaler Feuerwehrverein will dem Waldheimer Kameraden helfen und eine Summe vom Vereinskonto überweisen, erklärte der Vereinsvorsitzende Wolfram Thieme.

Sammelaktion wird vorgezogen

Am Donnerstag haben auch die Waldheimer Feuerwehr mit ihren Ortswehren und der Waldheimer Feuerwehrverein dazu aufgerufen, der Familie zu helfen. Die Jugendfeuerwehr habe sich entschlossen, die für den Herbst geplante Altpapiersammelaktion vorzuziehen. Der gesamte Betrag soll der Familie gespendet werden. „Diese Aktion findet am 3. September in Waldheim zwischen 8 und 16 Uhr statt. Wenn auch Sie etwas Altpapier haben und helfen wollen, informieren Sie uns unter altpapier@ffw-waldheim.de oder werfen Sie uns einen Zettel mit Name, Anschrift und Ihrer Telefonnummer in den Briefkasten am Gerätehaus Gebersbacher Straße“, so Holger Miedtank vom Feuerwehrverein. Das Papier kann alternativ in den Gerätehäusern der Feuerwehr in Waldheim und in Richzenhain abgegeben werden.

Auch der Sportverein Aufbau Waldheim beteiligt sich an der Spendenaktion. Alle Einnahmen vom Heimspiel am Sonnabend um 15 Uhr gegen den SV Grimma II sollen an Familie Zschaage gehen. „Weiterhin werden wir zusätzlich Geld spenden und wir nehmen am Sonnabend auch Spenden unserer Zuschauer und Mitglieder entgegen“, teilt der Verein bei Facebook mit. „Wir können sehr gut nachvollziehen, was es bedeutet, durch Feuer alles zu verlieren. 2011 stand unser Vereinsheim in Flammen und auch wir waren damals über jede Hilfe dankbar und froh. Und wenn eine Familie ihr zu Hause verliert, ist das natürlich noch viel schrecklicher.“

Links zum Thema Alles verloren

Ganz spontan hatte auch das Blumenhaus „Blattlaus“ am Dienstag bei Facebook seine Hilfe angekündigt – aber eher auf der moralischen Strecke: „Wir Läuse können nicht viel helfen, möchten aber, bis es ihnen wieder besser geht, jede Woche einen kleinen Strauß vorbeibringen. Ist nicht viel, aber wenn wir damit ein kleines bisschen Kummer vertreiben können, sind wir froh darüber.“

Das Spendenkonto der Stadtverwaltung Waldheim

KSK Döbeln IBAN: DE 92 8605 5462 0037 9100 01

BIC: SOLADES1DLN

Zahlungsgrund: „ Hilfe für Brandopfer“

zur Startseite