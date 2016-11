Hilfstransport startet Ein Verein sammelt Spenden für Waisen und Behinderte in Tschechien. Gebraucht wird warme Kleidung und vieles mehr.

Ein Cunewalder Verein sammelt unter anderem Kleiderspenden. Sie sind für Menschen in Waisen- und Behindertenheimen bestimmt. © Symbolfoto: Steffen Unger

Winterbekleidung für Babys, Kinder und Erwachsene wie zum Beispiel dicke Jacken, warme Stiefel, Mützen, Handschuhe und Ähnliches sammelt Ines Schörnig, Vorsitzende des Vereins „Hilfe für Menschen in Heimen“, dieser Tage. Ebenso Bettwäsche, Handtücher und Hygieneartikel. Auch Kinderspielzeug und kleine Weihnachtstüten mit Naschereien sind willkommen.

Am 26. November um 10 Uhr startet ein Spendentransport des Vereins nach Tschechien, wo seit elf Jahren Waisen- und Behindertenheime unterstützt werden. Mittlerweile gehören acht Häuser zu den Empfängern. Sie befinden sich unter anderem in Schluknov (Schluckenau) und Lipova (Hainspach). Etwa 500 Menschen vom Baby bis zum Greis leben dort unter einfachsten Bedingungen. Aufgebaut wurde die Hilfe von Ines Schörnig. Vor einem reichlichen Jahr gründete sich dann der Verein, der von ihr geleitet wird. Spender, die sich gern mal vor Ort bei den Empfängern umsehen möchten, können den Transport am kommenden Sonnabend begleiten. (SZ/ks)

Spendenabgabe bei Ines Schörnig in Cunewalde, Zum Kiefernberg 9, Telefon 035877 189473

