Hilfstransport hat Kiew erreicht Feuerwehrleute aus der Lößnitzstadt sind derzeit in der Ukraine unterwegs. Mit einem Röntgengerät.

Vor der Abfahrt nach Obuchiw haben sich die Feuerwehrleute in Radebeul noch mal versammelt: (v.l.) Steffen Lungwitz, Uwe Forke, Roland Fährmann, Marcus Taggesell, Sebastian Wels und Frank Zachlod. © privat

Radebeuls Stadtwehrleiter Roland Fährmann ist die Erleichterung über die gute Ankunft selbst übers Handy anzuhören. „Ja, wir sind gerade dabei, die ganzen Hilfsgüter, auch den Röntgenapparat, auszuladen.“ Allerdings nicht in der Partnerstadt Obuchiw, für dessen Krankenhaus die Lieferung bestimmt ist. Die Feuerwehrmänner, die sich am Donnerstag mit zwei Fahrzeugen Richtung Ukraine aufgemacht haben, sind am Freitagnachmittag erst einmal in Kiew angekommen. Dort nämlich müssen sie die gesamte Ladung runter räumen vom Miet-Lkw. Alles wegen der Zollformalitäten. Fährmann kennt das schon von früheren Transporten. Und nennt das ziemlich belastend, wie alle die Formalitäten, die das Hilfsgüter-Begleitteam auf dem Weg zum Bestimmungsort über sich ergehen lassen muss. Beim Zoll in der ukrainischen Hauptstadt wird nun erst mal alles zwischengelagert. Der Wehrchef hofft, dass die Zoll-Hürden schnell genommen sind und die Lieferung Anfang nächster Woche ins rund 50 Kilometer entfernte Obuchiw geholt werden kann. Von Mitarbeitern der Klinik, unterstützt durch die örtliche Feuerwehr.

Die Radebeuler sind dann schon wieder zu Hause. Nach der symbolischen Übergabe der Hilfsgüter am Sonntag im Krankenhaus, bei der auch OB Bert Wendsche dabei sein will, machen sich die Feuerwehrleute auf den Rückweg. (SZ/IL)

