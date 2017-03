Hilfssheriffs aus Dipps gesucht Die Dresdner Polizei sucht Mitarbeiter für die Sächsische Sicherheitswacht. Sie sorgen überall dort für Ordnung, wo die Polizei nicht hinkommt.

Die Mitarbeiter der Sächsischen Sicherheitswacht gehen beispielsweise in Fußgängerzonen auf Streife, wie hier in Pirna. Jetzt werden solche Hilfspolizisten für Dippoldiswalde gesucht. © Marko Förster

Die Polizeidirektion Dresden sucht neue Mitarbeiter für die Sächsische Sicherheitswacht. Der Aufruf richtet sich an Frauen und Männer zwischen 18 und 60 Jahre. Aktuell werden vor allem in Dresden, rund um Meißen und Dippoldiswalde solche Hilfssheriffs gesucht.

Die Mitarbeiter der Sicherheitswacht unterstützen die Arbeit der Polizei indem sie beispielsweise in Fußgängerzonen, Park- und Kleingartenanlagen, Wohngebieten oder auf Kinderspielplätzen unterwegs sind. Sie dienen als Ansprechpartner für die Bürger vor Ort und kommen hauptsächlich nachmittags, in den frühen Abendstunden sowie an Wochenenden und Feiertagen zum Einsatz. Zwar sind die Stellen als freiwillig deklariert, jedoch bekommen die Mitarbeiter eine Aufwandsentschädigung von sechs Euro pro Stunde.

Bewerben kann sich jeder, der einen guten Leumund besitzt, eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung hat und die Arbeit zuverlässig verrichten kann. Weitere Informationen gibt es auf der Website der Polizei. (szo)

Hier gibt es die Bewerbungsunterlagen, die bis zum 20. März an die Polizeidirektion Dresden, Referat 1, Schießgasse 7, 01067 Dresden oder an das örtliche Polizeirevier geschickt werden müssen.

