Hilfskonvoi für Sizilien

Lasterpacken für Sizilien mit den restlichen Spenden aus der einstigen „Blue Bags“-Aktion: Ralf Ortlieb, Maxi Weber, Eric Hattke, Helfer Kuba und Franziska Pilz (v.l.n.r.). © Stefan Becker

Frauen und Kinder zuerst – nach Möglichkeit warme Wäsche und Hygieneartikel. Zwei Dresdner Vereine bündeln ihre Energie und beladen zwei Transporter mit Hilfsgütern. Die Unterhemden und Unterhosen, Socken und Mützen reisen am Freitagmorgen zusammen mit fünf Crew-Mitgliedern gen Süden.

Der kleine Treck fährt bis zu der Hafenstadt Catania im Osten von Sizilien. Dort sei der Bedarf sehr groß, sagt Franziska Pilz. Sie spricht für den Verein Support Convoy“, der sich aus dem einstigen Dresden-Balkan-Konvoi gegründet hat. Für einige der Reisenden wird die Zusammenarbeit mit internationalen agierenden Hilfsorganisationen eine ganz neue Erfahrung werden, die Veteranen der Tour dagegen wissen um die Probleme der Verteilung und Lagerung von Hilfsgütern in der Fremde..

Dabei erzählen die Textilien, Schnuller und Babypullen bereits eine ganz eigene Geschichte: Sie alle stammen aus der Spenden-Aktion „Blue Bags“. Als im Sommer 2015 immer mehr Flüchtlinge nach Sachsen kamen, organisierte der Verein „Dresden für Alle“ eine Sammlung der besonderen Art. Die Schwestern Dörte und Amrei Drechsler mobilisierten Firmen im großen Stil, die dann palettenweise Produkte für die blauen Willkommensbeutel schenkten.

Das Deutsche Rote Kreuz verteilte die Beutel an die ankommenden Flüchtlinge, doch mit dem Rückgang der Flüchtlingszahlen sank auch der Bedarf an den „Blue Bags“. Im Laufe der Zeit verstaubten die Kisten mit den bereits fertig gepackten Beuteln in den Regalen des Depots. Dort warteten zum Beispiel noch kistenweise Duschgels und Handtücher auf ihren Einsatz, der jetzt bevorsteht. Die Spenden-Sammler gründeten ihrerseits den Verein „Atticus“, wählten sich den „Support Convoy“ als Partner und machen sich auf den Weg nach Italien.

Am Donnerstagmittag packen im Lagerhaus der Dresdner Tafel alle Treckis mit an, denn dort stehen die Paletten mit den Hilfsgütern. Franziska Pilz vom „Convoy“ führt die Frachtlisten, Eric Hattke von „Atticus“ zieht einen beladenen Hubwagen zum Transporter. „Die Hilfsgüter reichen für rund 2 000 Menschen“, sagt Pilz.

Die Situation auf Sizilien sei ziemlich angespannt, weil das Gros der täglich rund 1 000 ankommenden Flüchtlinge durchs Raster der Behörden falle. Die Insel-Routine sieht vor, dass die Neuankömmlinge in einem der drei Hotspots innerhalb von zwei Tagen ihren Asylantrag stellen und nach einer Woche umziehen in ein reguläres Camp.

Viele der Flüchtlinge aber hätten Probleme mit den staatlichen Stellen und dann kämen die freiwilligen Helfer ins Spiel, sagt Pilz. In Catania bestehe ein Kontakt zu der Hilfsorganisation Oxfam sowie zur lokalen Einrichtung Centro Astalli, die sich um auch um Obdachlose kümmert.

Die gelieferten Hilfsgüter sollen in Catania durch die lokalen Kräfte gezielt verteilt werden, sagt Hattke und die verbliebenen blauen Beutel lagern vorerst weiter in Dresden als Reserve für das DRK. Bis zum 18. Dezember wollen die Sizilien-Fahrer wieder zurück sein, Weihnachten feiern und schauen, wohin die nächste Reise geht. (stb/szo)

