Hilfsbereitschaft ohne Ende Aus ganz Sachsen kommt Unterstützung für die Familien des Brandhauses. Organisator ist ein privates Paar.

Antje Hofmann und Robért Heyde (rechts) haben in den vergangenen Tagen unzählige Spenden für die vom Brand an der Straße des Friedens 15 Betroffenen gesammelt. Unterstützt werden sie von Marcel Grießbach und Andreas Witschel. © Dietmar Thomas

Mit einem Bauzaun ist das Haus Straße des Friedens 15 in Döbeln abgesperrt. Verkohlte Dachschindeln liegen auf dem Fußweg. Die Haustür ist versiegelt. Viele Fenster in dem Mehrfamilienhaus sind angekippt. Durch einen Brand, dessen Ursache noch unklar ist, sind die Mieter der Wohnungen am vergangenen Freitag obdachlos geworden (DA berichtete). Die zwölf Frauen und Männer sowie drei Kinder im Alter von drei, neun und elf Jahren sind in und um Döbeln bei Verwandten, Bekannten, aber auch völlig Fremden untergekommen. „Sie stehen alle noch unter Schock“, sagt Robért Heyde. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Antje Hofmann hat er eine Welle der Hilfsbereitschaft in Gang gesetzt.

Von einem Bekannten hatte das Paar von dem verheerenden Feuer im Dachgeschoss des Hauses erfahren. Noch während der Löscharbeiten wurde deutlich, dass das Gebäude anschließend unbewohnbar sein wird. „Uns war sofort klar, dass wir der Familie helfen müssen“, sagt Heyde, obwohl er keinen der Bewohner persönlich kannte. Er fragte einfach nach und erhielt vom Spielwarenladen Faßbinder Playmobilspiele, „damit die Kinder eine Ablenkung haben“. Der Soultrip Fashionstore spendierte Kleidung für die junge Mutter, die in der Dachgeschosswohnung lebte und nicht mal mehr eine Jacke besaß. Noch am Freitag besuchten die Frau, deren Partner und die beiden Kinder Robért Heyde und Antje Hofmann. „Als ihr Dreijähriger mit unserem Fünfjährigen gespielt hat, war uns klar, dass noch mehr passieren muss“, so Heyde. Bis nachts 1.30 Uhr hat Antje Hofmann dann am Computer gesessen und die Facebook-Seite „Döbeln hilft“ initiiert.

Inzwischen rollt eine Welle der Hilfsbereitschaft – nicht nur aus Döbeln, sondern aus ganz Sachsen. Der Eigentümer des Hauses Körnerplatz 17 bot eine leer stehende Wohnung an. In der werden Textilien und kleine Elektrogeräte gesammelt. Bauunternehmer Sven Weißflog stellte Lagerräume und ein Fahrzeug zur Verfügung. „Mit dem haben wir das ganze Wochenende über Möbel aus ganz Sachsen zusammengeholt. Die Spender haben alle auf den Aufruf auf der Facebook-Seite reagiert“, so Heyde. Allein hätte er das mit seiner Lebensgefährtin gar nicht bewältigen können. Unterstützung erhielten die beiden von den Mitgliedern der Band Second Straits, in der der Mann der geschädigten Familie spielt. Die Mitglieder der Band fuhren mit einem zweiten Auto los und sammelten Spenden ein.

Gleichzeitig stellte die Band ihr Konto als Spendenkonto zur Verfügung. „Mir war es am Freitag nicht gelungen, bei der Raiffeisenbank ein solches Konto zu eröffnen“, sagt Heyde. Bis gestern Nachmittag waren 100 Euro eingegangen. Bei zwei Veranstaltungen im Kleinstadtclub KL 17 haben die Gäste 250 Euro in eine Spendenbox gesteckt. „Das KL 17, die Hairfactory und das Nagelstudio Trendy haben den Betrag auf 500 Euro aufgestockt“, sagt Sven Weißflog, Besitzer des KL 17. Das Geld soll allen Familien zugute kommen, die aus dem Haus ausziehen mussten. Außerdem haben die Mitglieder der Band Grüßaugust nach ihrem Auftritt im KL 17 zwei ihrer T-Shirts signiert. Sie sollen demnächst im Internet zugunsten der Brandopfer versteigert werden. Auch die Stadt Döbeln hat nun am Dienstagnachmittag ein Spendenkonto eröffnet.

Am Montag hat sich Robért Heyde mit den Hausbewohnern der Straße des Friedens 15 getroffen und sie über die Spendenaktion informiert. Er hat die 500 Euro und weitere Sachspenden übergeben. „Wir wollen den Leuten ein bisschen Lebensqualität zurückgeben“, sagt Antje Hofmann. Ein älteres Ehepaar habe bis dahin noch gar nichts von der Aktion mitbekommen und gedacht, sie bekämen keinerlei Hilfe. „Sie waren zu Tränen gerührt.“ Auch den Kontakt zu auswärtigen Verwandten konnte Robért Heyde über „Döbeln hilft“ bereits herstellen.

Er und seine Lebensgefährtin haben bereits viel erreicht. Inzwischen stoßen sie aber an Grenzen. „Es gibt noch viele Hilfsangebote, aber mir fehlen Helfer, ein Fahrzeug und die Zeit.“ Die nächsten Möbeltransporte seien deshalb auf das kommende Wochenende verlegt worden. Wer etwas spenden will, kann das auch ganz direkt am Körnerplatz 17. Das Spendenlager ist täglich in der Zeit von 10 bis 18 Uhr besetzt. Ganz dringend gebraucht werden Schreibutensilien für die Schulkinder und neue Unterwäsche. Aber auch kleine Elektrogeräte bis hin zum Fernseher sind willkommen. „Wenn man bei der Hilfe in die glücklichen Gesichter schaut, macht das Mut weiterzumachen“, sagt Antje Hofmann.

zur Startseite