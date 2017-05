Hilfsbereitschaft für Brandopfer Fußballer des TSV Wachau richten am Sonnabend Benefizspiele aus. Auch die Feuerwehr unterstützte die Familie.

zurück Bild 1 von 2 weiter Rainer und Sabine Jahn (re. vorn) freuen sich über die Hilfe der Wachauer. Feuerwehrleute und Fußballer räumten die Reste des abgebrannten Gartenhauses mit weg. Es war Ende Januar in Flammen aufgegangen. Am Sonnabend wird bei Benefizspielen Geld für den Wiederaufbau gesammelt. © TSV Rainer und Sabine Jahn (re. vorn) freuen sich über die Hilfe der Wachauer. Feuerwehrleute und Fußballer räumten die Reste des abgebrannten Gartenhauses mit weg. Es war Ende Januar in Flammen aufgegangen. Am Sonnabend wird bei Benefizspielen Geld für den Wiederaufbau gesammelt.

Mit Atemschutzmasken ausgestattet – wie sie auf diesem Symbolfoto zu sehen sind – löschten Feuerwehrleute der Gemeinde Wachau den Brand. Ende Januar stand eine Laube in Flammen.

Ende Januar schreckten plötzlich Sirenen die Wachauer auf. Wagen der Feuerwehren aus Seifersdorf, Lomnitz, Leppersdorf und Wachau selber eilten an die Straße Am Friedensanger mitten im Ort. Ein Gartenhäuschen stand an diesem Mittwochabend in Flammen. Zwei Trupps mit Atemschutzgeräten ausgerüstet löschten den Brand. Von der Laube und dem Inventar allerdings war nichts mehr zu retten. Ermittler der Polizei untersuchten später die verkohlten Reste. Inzwischen ist klar, das Feuer wurde von Unbekannten vorsätzlich gelegt.

Getroffen hat es Familie Jahn aus Wachau. Für sie war der Bungalow Rückzugsort, wo sie am Wochenende oder nach Feierabend die Seele baumeln lassen konnten. Von einem Tag auf den anderen war plötzlich alles weg. Das Bittere dabei: Die Jahns hatten zwar die Einrichtung versichert, nicht aber die Laube selber. Sie standen, was das Gartenhaus angeht, quasi vor dem Nichts. Es war nicht der erste Schicksalsschlag, den die Familie hinnehmen musste. Einer der Söhne war 2007 bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Seitdem hat er gesundheitliche Probleme.

Familie gehört zu den Edelfans

Nach dem Brand war für die Fußballer schnell klar, hier müssen wir helfen. „Familie Flocke – so werden sie in Wachau liebevoll genannt – gehört zweifellos zu unseren Edelfans“, sagt Robert Zukowski, Präsident des TSV Wachau. „Rainer Jahn ist bei jedem Heimspiel - egal wie das Wetter auch ist - auf dem Sportplatz.“ Er begleitet die Mannschaft zu fast allen Auswärtsspielen, fährt ohne zu zögern verletzte Spieler ins Krankenhaus und hilft selbstlos bei den Arbeitseinsätzen. Seine Frau Sabine unterstützt nicht nur das Hobby ihres Mannes, sondern hat schon die eine oder andere Fanfahne für die Fußballer des Vereins genäht. Sohn Rico ist beim TSV für die Fanbanner und die Stimmung verantwortlich. Ohne selbst Spieler zu sein, hilft er bei den Festen im Ausschank, ist sich nicht zu fein den Platz mit aufzuräumen und zahlt sogar freiwillig Mitgliedsbeitrag. „Der weitere Sohn der Familie, René, besucht uns so oft es sein Gesundheitszustand zulässt“, sagt der Vereinsvorsitzende. Nach einem Gespräch im Vereinsvorstand stand fest, der TSV richtet für die Familie ein Benefizspiel aus. „Nach dem auch die Jahns mit der Unterstützung einverstanden waren, werden wir jetzt die gesamten Eintrittsgelder der beiden Spiele am Sonnabend, dem 6. Mai, der Familie spenden“, sagt Robert Zukowski. Außerdem wird eine extra Spendenkasse aufgestellt. Der Vereinschef rechnet mit gut gefüllten Zuschauerrängen. Besonders das Aufeinandertreffen der ersten Männermannschaften von Großnaundorf und Wachau dürfte viele Fans anlocken. „Da spielen ja schließlich der Erste gegen den Zweiten der Kreisliga.“ Anstoß ist um 15 Uhr in Wachau. Zuvor beginnt um 13 Uhr das Derby der zweiten Männermannschaft Wachau gegen die Spielgemeinschaft Lomnitz/Großnaundorf. Benefizspiele haben beim TSV eine lange Tradition. Als Geld für die Kirchsanierung gebraucht wurde, spendeten sie. Genauso, als zur Pflanzaktion für den Schlosspark aufgerufen wurde.

Die Unterstützung der Fußballer ist aber nicht die einzige Hilfe für die Jahns. Auch die Feuerwehrleute unterstützten sie bereits. Sie packten bei einem freiwilligen Arbeitseinsatz mit an, als es galt, die verkohlten Reste des Bungalows zu beseitigen. Die Hilfe anderer Wachauer ist ebenfalls groß. „Wir haben bereits einige Spenden erhalten. Beim Hexenfeuer am vergangenen Wochenende wurde ich angesprochen und gefragt: ihr sammelt doch für die Flockes. Da gebe ich etwas dazu“, sagt Robert Zukowski. Sogar aus Oberhausen wurde schon ein Betrag überwiesen. „Der Absender muss über das Internet davon erfahren haben.“

zur Startseite