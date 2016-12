Hilfsangebote nach Kleingarten-Attacke

Die Verwüstung eines Freitaler Kleingartens und die Beschimpfung der Besitzer hat vor Kurzem nicht nur in der Region für Bestürzung gesorgt. Die Sächsische Zeitung erreichte per E-Mail ein ungewöhnliches Hilfsangebot aus Südthüringen. „Das geschädigte Ehepaar tut mir sehr leid, und ich würde gern helfen, den verwüsteten Garten wieder aufzubauen“, schreibt Antje Lahne, die nahe von Sonneberg wohnt.

„Gern würde ich beim Aufräumen und Neupflanzen selbst Hand anlegen, aber ich wohne etwas entfernt. Ich könnte mir gut vorstellen, dem Ehepaar einen Gutschein für ein Garten-Center zukommen zu lassen, aber auch Stauden und Stecklinge aus meinem eigenen Garten“, sagt sie.

Ein anonymer Absender schickte zudem 50 Euro an die Redaktion. „Anbei eine Spende für Schadensbeseitigung im Kleingarten der deutsch-kubanischen Familie“, heißt es in dem Schreiben. Die Redaktion leitet das Hilfsangebot von Antje Lahne sowie die Spende an jenes Ehepaar weiter.

Randalierer hatten in dem Kleingarten, der sich am Zauckeroder Weg zwischen den Stadtteilen Zauckerode und Weißig befindet, Bäume herausgerissen, das Gewächshaus aufgeschlitzt und auch den Swimmingpool beschädigt. Die Besitzer, ein Kubaner und seine deutsche Frau, wurden mit einem Zettel, auf dem „Scheiß Ausländer … raus aus Deutschland“ zu lesen war, bedroht. Die Polizei ermittelt. (SZ/win)

zur Startseite