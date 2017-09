Hilfsaktion für krebskranken Jungen Florian hat Leukämie und braucht dringend eine Stammzellenspende.

Florian kämpft gegen den Krebs und braucht Hilfe. © VKS

Florians Start ins Leben begann mit einer Gelbsucht. „Schon am zweiten Tag nach seiner Geburt lag er unter der Lampe, deren Strahlung helfen soll“, so Stefanie Baccar, die Mutter des heute Neunjährigen. Leider wurde nichts besser, im Gegenteil. Die bisher schlimmste Diagnose bekam er im Mai dieses Jahres. Leukämie, Blutkrebs.

Für den kranken Jungen werden dringend Stammzellenspender gesucht. Am Mittwoch ruft der Verein für für Knochenmark- und Stammzellspenden (VKS) aus der Johannstadt zu einer Hilfsaktion auf.

Florians Weg ins und durchs Leben ist geprägt von vielen Krankheiten, schlimmen Diagnosen, aber auch von genauso viel Kampfgeist. Steinig war er von Anfang an. Während der Neugeborenen-Untersuchung stellte sich der Verdacht auf ein Neuroblastom heraus, der sich rasch erhärtete. Es handelte sich um ein Neuroblastom der höchsten Stufe, es hatte schon gestreut. Es folgte Florians erste Chemotherapie mit langen Krankenhausaufenthalten und dann eine Operation im September 2008, da war Florian gerade einmal sieben Monate alt. „Wir waren kaum eine Woche zu Hause“, erinnert sich die Mutter an das harte Jahr 2008, „da folgte schon der nächste Schock. Florian brach komplett zusammen, musste auf die Intensivstation und blieb für drei Monate an der Beatmungsmaschine angeschlossen. Währenddessen erlitt er einen Schlaganfall. Seitdem ist er rechtsseitig gelähmt, daraus entwickelte sich eine Epilepsie.

Das alles hatte Folgen für Florians Entwicklung. Erst mit drei Jahren lernte er laufen. Viele weitere Operationen und Therapien folgten. Ein normales Leben kennt der Junge bis heute nicht. Vor vier Monaten dann die Diagnose Leukämie. Wer Florian heute trifft, findet an guten Tagen einen strahlenden kleinen Kerl, fröhlich und neugierig. Doch immer gibt es auch die schlechten Tage, und über allem liegt die Ungewissheit, wie es weitergehen soll. Er braucht einen Stammzellenspender, der erst noch gefunden werden muss. Danach folgt hoffentlich die Transplantation. Auch wenn das alles klappt, wird er bis Mitte 2018 regelmäßig lange Zeit im Krankenhaus verbringen.

Nicht nur für Florian ist sein Zustand eine hohe Belastung, sondern auch für die ganze Familie. Die Eltern haben kaum Zeit für sich und müssen sich auch um ihr zweites Kind, Florians Schwester Felicia, kümmern. Die Fünfjährige ist ein fröhliches Kind, doch auch sie ist nicht gesund. Im Dezember 2014 wurde bei ihr ein Herzklappenfehler festgestellt. Doch Aufgeben ist für die Familie keine Option.

Die Typisierungsaktion für Florian findet am morgigen Mittwoch von 13 bis 20 Uhr in der Extra-Team-Kita auf der Königsbrücker Straße 41 statt.

