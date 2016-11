Hilfsaktion für Kinder startet Ab Freitag werden auch rund um Bischofswerda wieder Rucksäcke für Kinder in Tansania gepackt.

Die blauen Rucksäcke gehen gefüllt auf die Reise nach Tansania. © Steffen Unger

Die 11. Hilfsaktion „Rucksackpacken für Tansania“ im Kirchenbezirk Bautzen startet an diesem Freitag 17 Uhr zum Martinsfest in der Großharthauer Kirche. Auch in diesem Jahr wird vor Weihnachten dazu aufgerufen, 4 000 Schulanfänger im Partnerkirchenkreis Meru in Tansania mit blauen Rucksäcken zu unterstützen. Dieser sei wie eine Zuckertüte für die Kinder und eine große Freude, sagt Bezirkskatechetin Claudia Mickel -Fabian.

Wer die Aktion unterstützen möchte, kann in den Pfarrämtern der Gemeinden einen blauen Rucksack für zehn Euro kaufen. Gefüllt werden soll er möglichst mit zwei Heften, Bleistift, Lineal, Radiergummi Spitzer, Plastikteller und -tasse, Metalllöffel und kleinem Handtuch. Ein kleiner persönlicher Gruß. Die Abgabe der Rucksäcke ist bis 18. Dezember in den Pfarrämtern möglich. (SZ)

