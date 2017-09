Hilfsaktion für den Bienhof Eine Freundin richtet für die Brandopfer ein Spendenkonto ein. Diese hoffen auf einen baldigen Wiederaufbau.

Ein gelegtes Feuer zerstörte im Juli zwei Gebäude des Ferienobjektes in Biensdorf. Freunde halfen und helfen den Eigentümern. Archivfoto: © Archiv: Marko Förster

Carola Weidlich kennt die Familie Dulas schon seit 30 Jahren. Deren Oelsner Domizil, bekannt als Bienhof, ist im Juli abgebrannt. Davon erfuhren Weidlichs von ihrer Tochter. „Guckt mal ins Internet“, hatte die ihnen am Telefon gesagt. Familie Weidlich hatte sich in dem ehemaligen Ferienobjekt, das inzwischen wieder ähnlich genutzt wird, ein Zimmer eingerichtet. So wie andere Familien auch. Viele haben nach dem Brand beim Aufräumen mit angepackt. Nun will Carola Weidlich auch anders helfen. Sie hat nach Absprache mit ihrer Steuerberaterin ein Spendenkonto eingerichtet. Alles abgesichert, sagt sie, nur Spendenbescheinigungen kann sie nicht ausstellen, weil das nur Kommunen oder Vereine dürfen. Carola Weidlich hofft trotzdem, dass bis Ende des Jahres Spenden eingehen, die sie dann an die Familie für den Wiederaufbau überweist.

Silvio Dulas freut sich und bedankt sich für diese Unterstützung. Seine Frau und er wohnen in Röhrsdorf bei Chemnitz, haben das Objekt im Oelsengrund 1999 gekauft und wollten irgendwann hierher ziehen. Nun hoffen sie, dass es auch bald mit den Ermittlungen und der Versicherung weitergeht. Nach der Anhörung in Chemnitz warten er und seine Frau nun auf weitere Freigaben. Die Versicherung habe ihnen jedoch geraten, schon einmal Angebote für den Wiederaufbau einzuholen, damit es dann schnell gehen kann.

Aus Sicht der Polizei sind die Ermittlungen fast abgeschlossen. Der Tatverdächtige hat die Brandstiftung schon kurz danach eingeräumt. Bisher fehlt noch der schriftliche Bericht zum Brandhergang, der eben auch für die Versicherung wichtig ist. Der Verdächtige befindet sich auf freien Fuß, da keine Fluchtgefahr besteht. (SZ/sab)

Konto: Spendenkonto Bienhof, IBAN DE06850503001226823307

