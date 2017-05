Hilferuf nach einem Rasenmäher Der Schwarzbachbahnverein hatte um eine Spenden gebeten. Was dann passierte, haben die Mitglieder nicht geahnt.

Detlef Schunke befüllt den neuen Rasenmäher. © Dirk Zschiedrich

Sächsische Schweiz. Große und kleine Wiesenflächen in Lohsdorf und in Kohlmühle gehören reichlich zum Eigentum des Schwarzbachbahnvereins. Und die müssen natürlich auch regelmäßig gemäht werden. Doch noch vor dem ersten Schnitt ging der Rasenmäher kaputt. Der Verein brauchte dringend einen anderen, ob neu oder gebraucht, Hauptsache ein Rasenmäher.

Die SZ veröffentlichte einen Aufruf. Doch was dann folgte, hätten sich die Mitglieder im Traum nicht gedacht. „Unglaublich. Es war eine Welle der Hilfsbereitschaft, die unser Verein ereilte. Aus vielen Orten in der Region erreichten uns Angebote von gebrauchten und sogar neuen Rasenmähern“, sagt Thomas Irrgang der zweite Vereinsvorsitzende. Das hätte man nicht erwartet. Und es waren ziemlich viele, mehr als der Verein gebrauchen und unterbringen kann.

Wie viel genau angeboten wurden, da hüllt sich der Verein in Schweigen. Doch es soll eine große Menge gewesen sein, auf jeden Fall unter 200 Stück. Von so viel Unterstützung überwältigt, wollte sich der Schwarzbachbahnverein persönlich bei allen bedanken. Das ist ihnen allerdings nicht gelungen, weil sie nicht alle Helfer erreicht haben. „Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle bei allen für die großzügigen Angebote bedanken“, sagt Thomas Irrgang. Die positive Resonanz sei aber auch Ansporn für den Verein, das Vorhaben, die Schmalspurbahn Kohlmühle-Hohnstein zumindest teilweise wiederaufzubauen, weiter voranzutreiben. Aktuell sollen etwa 200 Meter Gleis in Richtung Ehrenberg instand gesetzt werden. Ziel ist es, zum Bahnhofsfest am 26. und 27. August mit dem Dampfzug diesen Abschnitt zu befahren. Für die Brücke über den Schwarzbach sind bereits Leader-Fördermittel beantragt. Den Gleisbau muss aus eigenen Mitteln bezahlt werden. „Wir versuchen, viel selbst zu machen, aber ganz ohne Spenden ist auch das nicht zu schaffen“, sagt Thomas Irrgang. Schließlich müssen noch einige Tonnen Bahnschotter gekauft und eine Stopfmaschine angemietet werden. Helfer und neue Mitglieder sind immer willkommen. Jeden Sonnabend ist ab 9 Uhr Arbeitseinsatz in Lohsdorf.

www.schwarzbachbahnverein.de

