Hilferuf aus dem Jugendhaus Das CJD gibt das Objekt Ende des Jahres ab. Beschäftigte und Stadt Heidenau wollen es erhalten. Aber wie? Am Freitag gibt es eine Chance.

Süße 16: Endlich in die anderen Filme im Kino gehen können, endlich bis Mitternacht in der Disko tanzen. Und: Konflikte und Stress. Zwischen all diesen Gefühlen bewegt sich das Kinder- und Jugendhaus auf der Heidenauer Siegfried-Rädel-Straße. Im November 2001 eröffnet, kämpft es nun um seinen Fortbestand.

Das Christliche Jugenddorfwerk gibt es nämlich zum Jahresende an die Stadt zurück. Das hatte, in diesem Fall zum Glück, das Objekt nur in Erbbaupacht vergeben. Wäre es verkauft, wäre wohl Schluss. Nun aber will sich die Stadt kümmern. Das Kinder- und Jugendhaus soll nahtlos erhalten und weitergeführt werden, sagt Bürgermeister Jürgen Opitz. Das heißt, es muss ein neuer Betreiber gesucht werden. Viel Zeit ist bis zum Jahresende dafür nicht mehr. Ob die Stadt den Treff im Notfall für eine Übergangszeit selbst betreibt, lässt sie offen.

Wer käme als Betreiber infrage? Das DRK betreibt bereits das Faktotum als Kinder- und Jugendhaus. Wegen der gewünschten Trägervielfalt, wäre das sicher nicht die Vorzugslösung. Auch die Johanniter sind in Heidenau bereits mit dem Bürgerzentrum am Gumpertplatz im Geschäft. Gibt es andere Vereine, in deren Arbeitsbereich das Mügelner Haus passt und die sich die Betreibung vorstellen können?

Die Mitarbeiter des Hauses ahnen, dass es nicht leicht wird. Am Freitag findet ab 16 Uhr ihr dritter Tag der Begegnung statt, mit dem treffenden Motto „Gestern, heute, morgen – im KJH Mügeln“. Beschäftigte, Kinder und Jugendliche bitten, dass viele kommen. „Um zu zeigen, das dieses Haus nicht am Ende des Jahres geschossen werden darf.“ Es werde gebraucht. Das zeige sich nicht nur in den Schulferien. Es ist der Platz zum Treffen, den Kinder und Jugendliche so brauchen. Das Haus hat sich in Mügeln einen Platz und Ruf erarbeitet. Die jugen Leute nehmen an der jährlichen Weihnachtsaktion teil, sind bei Veranstaltungen im Wohngebiet dabei. Kochstudio, Quatschstunde, Übernachtungen, Kinotage, Partys und mehr sind gut besucht. Auch das Begegnungscafé findet seit über einem Jahr einmal monatlich hier statt.

„Mit eurem Erscheinen am Freitag könnt ihr, ob jung oder alt, zeigen, dass es wichtig ist, unsere Kids zu unterstützen“, sagen die Betreuer. „Und wir möchten unsere Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg begleiten und unterstützen.“

Trennung von vielen Projekten

Und warum will das Christliche Jugenddorfwerk es nicht mehr? Schon im August hatte es Gerüchte um den Verkauf des Objektes in Heidenau gegeben. Das verneinte das CJD damals richtigerweise, weil es ihm ja nicht gehört. Dass man es aber abgeben will, wurde nicht erwähnt. Sich von Heidenau zu trennen, sei keine Entscheidung gegen die Stadt, sondern der internen Ausrichtung geschuldet, sagt Stoyan Dimitrov, einer der sächsischen CJD-Doppelspitze. Das CJD trenne sich im Rahmen einer Neustrukturierung von vielen Projekten der offenen Arbeit, so wie schon einiges im Bereich der Schulsozialarbeit abgegeben wurde. Was mit den Beschäftigten wird, werde noch geklärt. „Das sind alles Einzelfälle, und alles ist denkbar.“

Ob das den in Heidenau Beschäftigten reicht? Sie sagen: „Am Freitag ist Gelegenheit, zu zeigen, wie wichtig die Heidenauer es finden, dass für unsere Kinder und Jugendlichen etwas getan wird.“ Egal, ob sie süße 16, jünger oder älter sind.

3. November, ab 16 Uhr, 3. Tag der Begegnung

