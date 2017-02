Hilfe über turbulenter Zeit Familienhebamme Diana Fischer hilft in der Not. Dabei kommt auch sie manchmal an ihre Grenzen.

Seit 2015 ist Diana Fischer aus Leisnig Familienhebamme. Die Nachfrage nach der Unterstützung ist groß. © André Braun

Eine Pause. Nichts mehr wünscht sich Sina K.*. Ihr Sohn Maximilian (7) tobt mit einem Ball durch die Wohnung. Tochter Andrea (5) malt mit den Filzstiften die Kinderzimmerwand an. Und der jüngste, Alexander (6 Monate), schreit wie am Spieß. Sina weiß nicht warum. Die älteren Kinder ignorieren das Schimpfen. Der jüngste Spross lässt sich einfach nicht beruhigen. Sina kocht innerlich, ist kurz davor zu explodieren. Doch wohin mit all der Wut? Mit dem Frust? Was tun?

Mit der Faust auf ein Kopfkissen hauen, kurz den Raum verlassen oder einfach mal für einige Minuten den Fernseher anmachen, um für Ruhe zu sorgen. Es sind kleine Tipps, die manch verzweifelter Mutter aus chaotischen Situationen helfen. Wer im Alltag gefangen ist, kommt oft selbst nicht wieder heraus aus dieser Falle. Was dann hilft: ein Blick von außen. Den hat Familienhebamme Diana Fischer. Die 43-Jährige aus Leisnig bleibt bei den Müttern, bis das Kind ein Jahr alt ist, weit über die Zeit nach Geburt und Wochenbett hinaus. Im Optimalfall lernt sie die Frauen schon während der Schwangerschaft kennen.

„Ich bin keine Sirene, die ankommt, wenn es den Frauen schlecht geht“, stellt Diana Fischer klar. Sie will den Familien dabei helfen, allein zurecht zu kommen, auch in schweren Situationen. Von denen gibt es als Eltern viele. Nicht nur, wenn die Mutter alleinerziehend, selber noch ein Kind oder gerade in der Ausbildung ist.

Kaum Hebammen mit Kapazität

Der Bedarf nach Hilfe ist groß. Im Frühjahr 2013 begann die Umsetzung des Programms in Mittelsachsen. Ziel war es, bis Mitte 2014 fünf Hebammen oder Kinderkrankenschwestern für diesen Job zu gewinnen. Inzwischen gibt es im gesamten Kreis zehn, vier davon sind im Raum Döbeln tätig. „Diese Zahl entspricht in der aktuellen Situation dem Bedarf, das heißt, allen anfragenden Familien kann eine Familienhebamme vermittelt werden“, teilt Kreissprecher André Kaiser mit. Hilfsbedürftige können sich im Landratsamt melden und werden dann an ihre Familienhebamme vermittelt. Über 40 Familien haben die Frauen seit März 2016 allein in der Region Döbeln betreut. Knapp 52 000 Euro investiert der Kreis in das Angebot.

Doch die Suche nach Frauen, die diese Aufgabe übernehmen, war schwierig. Auch weil es in der Region kaum Hebammen mit Kapazitäten gebe, wie Diana Fischer sagt. Auch sie musste sich entscheiden: Weiter neben ihrer freiberuflichen Tätigkeit leitende Hebamme in der Helios-Klinik sein oder Familienhebamme? Sie entschied sich für letzteres. 2013 begann sie, nach langem Bitten von Peggy Schroeder von der Abteilung Jugend und Familie des Landratsamtes, die Qualifizierung zur Familienhebamme. Anderthalb Jahre dauerte diese. Rund 300 Unterrichtsstunden waren nötig, um sie auf die mitunter schwierige Arbeit vorzubereiten. Zeit, in der Diana Fischer keine Hausbesuche machen konnte. Schon nebenbei hat sie damals als Familienhebamme gearbeitet. 2015 wurde sie fertig. Inzwischen hat Fischer, die selbst drei Kinder hat, bereits über zehn Familien bis zum ersten Geburtstag ihres Kindes begleitet. Bei einigen ist sie mittlerweile schon zum zweiten Mal im Einsatz.

Im Schnitt betreut Diana Fischer drei bis fünf Familien zeitgleich. „Die Beziehung zu den Familien ist eine andere, weil sie länger dauert. Als Hebamme dreht sich ja sonst vieles um das Stillen oder den Nabel des Kindes. Als Familienhebamme geht es auch um die Themen Vaterschaft, Partnerschaft oder Kita-Platz“, erklärt die Leisnigerin. Wie oft sie die Familie oder manchmal auch nur die alleinstehenden Frauen besucht, ist von Fall zu Fall verschieden. „Bei manchen schaue ich einmal pro Woche vorbei, bei anderen reicht ein Gespräch einmal im Monat“, sagt Fischer. Die Feier zum ersten Geburtstag des Kindes wird oftmals als Anlass genommen, voneinander Abschied zu nehmen. „Manchmal sitze ich mit dem Kind, der Mutter und der Oma allein da. Dann lassen wir das Jahr Revue passieren“, so die Hebamme, die ihren Beruf vor 23 Jahren in Leipzig an der medizinischen Fachschule sowie der Frauenklinik der Universität gelernt hat.

Ein Mann berät die Hebammen

Regelmäßig treffen sich die Familienhebammen aus Mittelsachsen, um sich untereinander auszutauschen. Zum Glück, findet Diana Fischer. Denn auch sie war schon einmal an ihrer Grenze, wusste in einem Fall nicht weiter. Aus Gründen des Datenschutzes redet sie nicht darüber. Auch mit ihren Kolleginnen spricht sie nur anonym über die Familien. Beratend zur Seite steht den Frauen ein Mann. „Das ist gut. Er schaut noch von einer ganz anderen Seite auf die Themen“, meint Fischer. Gebe es den Austausch nicht, sie wüsste nicht, ob sie den Job noch machen würde. „Man braucht den Austausch. Sonst nimmt man die Probleme mit nach Hause.“

Wichtig ist der Familienhebamme, dass sie die Frauen nicht bevormundet, sondern mit Rat und Tat zur Seite steht. Rauchen Eltern im Beisein des Kindes, könne sie eben immer nur darauf hinweisen, dass dies schädlich sei. Genauso wie sie die Frauen darauf aufmerksam machen kann, wie wichtig Impfen für ihre Kinder sei. Ein anderes Mal habe sie eine Frau dabei begleitet, mit ihrem Kind ohne Auto von Waldheim nach Döbeln zum Kinderarzt zu kommen. „Wenn man allein ist, scheitert man schon mit dem Kinderwagen am Bahnhof in Waldheim“, so Fischer. Trotz aller Schwierigkeiten, gerade bei den ganz jungen Müttern ist sie oft überrascht, wie taff diese mit den Kindern umgehen. „Aus dem Instinkt heraus machen sie das oft sehr gut“, sagt die Hebamme. *Name erfunden

zur Startseite