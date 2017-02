Hilfe, mein Smartphone klingelt Die Volkshochschule will im neuen Semester Erste Hilfe bei Technikfragen leisten – und eine Herausforderung angehen.

Neue Räume, neues Angebot: VHS-Mitarbeiterin Martina Kuschel und Geschäftsführer Andree Klapper beraten Interessierte zum neuen Kursprogramm in der Volkshochschule Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. © Andreas Weihs

Die einen würden gern im Urlaub ihr Essen in der Landessprache bestellen, die anderen wollen für den Job ihre Fremdsprachenkenntnisse aufbessern. Die Osterzgebirgler sind begeisterte Sprachlerner. Das kann Andree Klapper von der Volkshochschule Sächsische Schweiz-Osterzgebirge nur bestätigen. Egal ob Anfänger-, Auffrischungs- oder Aufbaulehrgang: „Unsere Sprachkurse sind sehr beliebt“, sagt er.

Doch auch eine ganze Reihe neuer Kurse findet sich im neuen Frühjahrs-Programm, das jetzt erschienen ist. Anmeldungen sind seit 23. Januar möglich, los geht es nach den Winterferien. Zur Wahl stehen dieses Semester 625 Kurse, 150 davon am Standort Freital. „Mit dabei sind mehrwöchige Kurse, aber auch Tagesveranstaltungen und Wochenendkurse“, sagt Klapper. Neue Kurse sind mit einem Symbol gekennzeichnet.

Eine ganze Reihe von Kursen befasst sich mit Rechts- und Verbraucherfragen. Wer angesichts hoher Kontogebühren mit dem Gedanken spielt, auf Online-Banking umzusatteln, bekommt dazu ebenso hilfreiche Tipps wie diejenigen, die sich näher mit ihrer privaten Finanzplanung befassen wollen. Ein anderer Lehrgang zeigt häufige Irrtümer aus dem Mietrecht. Neues gibt es außerdem im Bereich Ernährung. Im Kurs „Kräuterraffinessen selbst gemacht“ zeigt Kursleiterin Christina Riedel, wie sich mit Kräutern verschiedene Öle und Salze zubereiten lassen.

Möglich macht dies der neue Standort im City Center in Freital. Auf einer Etage mit der neuen Zentralbibliothek der Stadt hat die Volkshochschule dort drei moderne Schulungsräume. Jeder von ihnen ist ausgestattet mit Laptop und Beamer, ein Raum verfügt sogar über eine Küche. Dabei handelt es sich zwar nicht um eine Lehrküche, wohl aber lassen sich an der Küchenzeile einfache Speisen zubereiten. „So kann man im Italienischkurs mal Pasta kochen. Oder zu Weihnachten Plätzchen backen“, sagt Andree Klapper. So etwas trage auch zur Qualität des Unterrichts bei. „Das fördert die Geselligkeit“, sagt er.

Der Geschäftsführer ist zufrieden mit den neuen Räumen im City Center. Anders als der alte an der Kirchstraße, liegt der neue Standort zentral, ist gut mit dem Bus erreichbar, Parkplätze gibt es direkt vorm Haus. „Wir haben von den Kursteilnehmern schon viele positive Rückmeldungen bekommen“, berichtet Klapper, der damit eine weitere Herausforderung erfüllt sieht: „Mit dem Umzug ins City Center sind nun alle Geschäftsstellen der Volkshochschule im Landkreis auf einem modernen Niveau“, sagt er. Die in Zukunft anstehenden Herausforderungen dagegen sind vor allem inhaltlicher Natur. Klapper nennt in diesem Zusammenhang das Internet und die zunehmende Digitalisierung. „Heute kann man sich viele Informationen aus dem Netz holen“, sagt er. Die Volkshochschule müsse deshalb umso mehr die Vorzüge ihrer Kurse betonen: Der Austausch in der Gruppe, ein Kursleiter als Ansprechpartner bei Fragen – „all das kann das Internet nur bedingt bieten“, meint Klapper. Dass das auch die Teilnehmer schätzen, zeigt die Statistik: In Freital haben voriges Jahr etwa 2 000 Personen einen der insgesamt rund 160 Kurse belegt. „Die Zahlen sind mit denen der Vorjahre vergleichbar“, sagt er.

Doch auch was die Kursinhalte betrifft, wird das Internet immer wichtiger. „Daraus ergeben sich neue Themen und Problemfelder, die künftig in den Kursen beleuchtet werden können, zum Beispiel wenn es um Datensicherheit geht“, sagt Andree Klapper. Welche Kurse angeboten werden, das entscheidet die Volkshochschule jedes Semester neu. „Wir versuchen die Trends im Blick zu haben und unser Angebot daran anzupassen“, sagt er. So etwa sind Computerkurse inzwischen etwas weniger gefragt. Immer beliebter dagegen sind Schulungen, bei denen die Teilnehmer die Bedienung ihrer Smartphones oder Tablets lernen. Wie schon voriges Jahr werden auch dieses Semester wieder solche Kurse angeboten.

Aber auch Anregungen werden von der Volkshochschule gern angenommen. „Wenn wir feststellen, dass Vorschläge öfter kommen, dann versuchen wir, einen entsprechenden Kurs auf die Beine zu stellen“, sagt Andree Klapper. Für Anregungen gibt es eigens einen Wunschzettel auf der Homepage. „Man kann sich auch jederzeit per Telefon oder Mail an uns wenden.“

