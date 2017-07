Hilfe in der schwersten Zeit Carola Epperlein ist neue Koordinatorin des Malteser- Hospizdienstes. Zum Start wünschten ihr viele Kraft.

Carola Epperlein, Ehefrau des Pirnaer Pfarrers Cornelius Epperlein, hat die Leitung des Hospizdienstes übernommen.

Pirna. Der Beratungsraum im Büro des Malteser-Hospizdienstes auf der Pirnaer Külz-Straße ist so voller Menschen, dass die im Halbkreis aufgestellten Stühle längst nicht reichen. Vertreter von Pflegediensten und Seniorenheimen sind da, der Oberbürgermeister und ehrenamtliche Hospizhelfer. Sie begrüßen an diesem Nachmittag Ende Juni offiziell ihre neue Koordinatorin Carola Epperlein und wünschen ihr Kraft. Die gelernte Krankenschwester aus Pirna plant seit April die Einsätze der etwa 40 Hospizhelfer in der Sächsischen Schweiz.

Der Hospizdienst hat zwei Helfergruppen in Pirna und eine in Neustadt. Die Ehrenamtlichen haben es sich zur Aufgabe gemacht, Sterbende auf ihrem letzten Weg zu begleiten und Angehörige zu unterstützen. „Als Krankenschwester habe ich den Umgang mit Sterbenden in einem Krankenhaus zu DDR-Zeiten erlebt. Das war für mich eine ganz schlimme Erfahrung“, erklärt Carola Epperlein ihre Motivation. „Heute möchte ich helfen, es besser zu machen.“ (SZ/ce)

Malteser-Hospizdienst Pirna unter 03501467835

