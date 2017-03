Hilfe gegen Platznot an der Grundschule Das Schulhaus in der Nähe des Klosterteichplatzes bekommt einen Anbau. Bis 2018 fahren die Hortkinder nach Reick.

Lehrer und Schüler der 68. Grundschule in Leubnitz haben lange darauf gewartet – nun sind die Bauarbeiten am neuen Hortgebäude in vollem Gange. Bislang müssen Horterzieher die Kinder nach dem Unterricht in einer Kita in Strehlen betreuen. Ein Bus fährt die Schüler derzeit nach dem Unterricht vom Klosterteichplatz im Leubnitzer Dorfkern zur Kita in der Nähe des Otto-Dix-Centers. Ab November 2018 sollen die Kinder dann wieder in ihrem Leubnitzer Schulhaus den Hort besuchen. Die Stadt investiert für den neuen Anbau rund 3,2 Millionen Euro.

Derzeit wird am Rohbau gearbeitet, der sich östlich im Bereich des ehemaligen Schulgartens an das Hauptgebäude anschließt. Die ersten Bauarbeiten haben bereits im November 2016 begonnen.

Mehr Flächen für Sport und Spiel

Wenn der Anbau fertig ist, können Lehrer ihre Pkw im unteren Teil des Gebäudes parken. Dort entstehen sieben Stellplätze sowie Lager- und Technikräume. Darüber befinden sich künftig der Speiseraum mit der Ausgabeküche, zwei Horträume und ein Arztzimmer. Zwischen Speise- und Hort-räumen befindet sich eine mobile Trennwand, die bei Bedarf aufgeschoben werden kann. Dann kann der Saal für schulische Veranstaltungen genutzt werden. Im oberen Geschoss entstehen ein Lehrer- und Erzieherzimmer sowie weitere vier Horträume, die allerdings auch für den Unterricht zur Verfügung stehen.

Doch nicht nur im Gebäudeinneren haben die Grundschüler künftig mehr Platz. Weil immer mehr Kinder im Haus an der Heiligenbornstraße lernen, muss auch der Außenbereich erweitert werden. Das betrifft die Flächen für den Schulsport, die Hofpausen und Spielbereiche. Das Schulverwaltungsamt hat nun ein komplett neues Konzept für das Areal erarbeiten lassen, um den Platz möglichst effektiv zu nutzen. Die Umgestaltung erfolgt in vier Abschnitten. Bereits im vergangenen Jahr wurde an der Südseite des Geländes eine zweispurige Laufbahn mit Kunststoffbelag ausgebaut. In diesem Jahr folgen Bauarbeiten an der Ballspielfläche – sie wird komplett erneuert. Der darüber liegende Hangbereich wird künftig als Spiellandschaft genutzt. Die Arbeiten dafür beginnen im Juli und dauern bis November. Sobald der Anbau 2018 fertig ist, werden der Schulhof und die Spielgeräte neu gestaltet.

Weil bei starkem Regen die Wassermassen bislang den Hang hinter dem Schulgebäude abgetragen haben, soll in diesem Jahr außerdem ein kleines Rückhaltebecken unterhalb des Ballspielplatzes gebaut werden. Das Bauprojekt samt Anbau, Sanierung im Altbau und Neugestaltung der Außenflächen kostet insgesamt 4,6 Millionen Euro. (SZ/noa)

