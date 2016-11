Hilfe gegen Klau im Laden Die Zahl der Diebstähle aus Geschäften ist laut Polizei gesunken. Die Händler glauben dieser Statistik allerdings nicht.

Ein Mann schiebt in einem Fotogeschäft eine Speicherkarte in die Jackentasche. Laut Polizei haben in Dresden Ladendiebstähle abgenommen.

Besonders sichere Türen und Bewegungsmelder hat sich Kerstin Decker-Schwalbe zum Schutz vor Einbrechern in ihrem Brautmode-Geschäft einbauen lassen.

Schicke Dessous liegen bei Beate Henzchen offen im Regal. So fällt eher auf, wenn sie aus der Auslage genommen werden. Potenzpillen und erotische Düfte will sie in ihrem Erotikladen an der Großenhainer Straße künftig besser im Blick behalten, um sich vor Ladendieben zu schützen.

Kerstin Decker-Schwalbe setzt auf Bewegungsmelder und besonders sichere Türen. Sie fürchtet vor allem rabiate Einbrecher, die ihre kostbaren, lange vorbestellten Hochzeitskleider bei einem Einbruch in ihren Brautmode-Laden an der Saalhausener Straße beschädigen. Beide Geschäftsinhaberinnen treibt die Sorge vor Kriminellen um. So sehr, dass sie sich einen halben Tag aus ihren Läden verabschiedet haben, um von der Polizei zu hören, wie sie sich besser schützen können.

Die Industrie- und Handelskammer Dresden (IHK) hatte gemeinsam mit der Polizeidirektion und dem Landeskriminalamt Sachsen eingeladen. „Ladendiebstahl – Handlungsempfehlungen für Tagesgeschäft und Schadensfall“ war die Überschrift des Treffens. Die Geschäftsinhaber erfuhren, wie die aktuellen Zahlen sind und was sie tun können gegen Ladendiebe und Einbrecher.

Die Polizei beeindruckte dabei mit einer überraschenden Tabelle: Die Zahl der Ladendiebstähle ist laut ihrer Statistik nach einem Anstieg auf 7 316 im Jahr 2014 im vergangenen Jahr um knapp fünf Prozent gesunken. 6 965 Fälle registrierten die Beamten in Dresden. „Diese Zahlen können wir uns nicht erklären“, sagte Polizeihauptkommissar Frank Lehnert, Chef der Präventionsabteilung in der Schießgasse. Von den 6 965 Fällen aus dem vergangenen Jahr wurden knapp 89 Prozent aufgeklärt. Der Grund für diese hohe Quote ist kein Geheimnis: „Es wird oft nur dann angezeigt, wenn man auch den Täter hat“, so der Abteilungsleiter. Die meisten anderen Taten fallen unter den Tisch.

Dass die Zahl der Ladendiebstähle trotz wachsender Bevölkerung gesunken ist, mochten die Ladenbesitzer nicht recht glauben. „Vielleicht ist das auch ein Zeichen der Resignation. Die Leute haben keine Zeit für Anzeigen“, meinte eine Händlerin. Dieses „Gefühl aus Resignation und Frustration“ hat auch Thomas Ott ausgemacht, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK. Auslöser dafür war „die Einsicht, mit Diebstählen weiterhin leben, aber auch selbst mehr für den eigenen Schutz des Unternehmens tun zu müssen“. Angela Reitz, Ladenbesitzerin aus der Kunsthofpassage in der Dresdner Neustadt, wünscht sich dabei mehr Freiheiten. „Es müsste doch die Möglichkeit geben, in die Taschen der Kunden sehen zu dürfen“, meint die Chefin eines Geschäfts, in dem unter anderem Keramik, Plastiken, Bilder, Glas und Schmuck zu haben sind. Das ist aber nur dann erlaubt, wenn der Kunde seine Tasche freiwillig öffnet, stellte Hauptkommissar Wolfgang Schütze klar.

„Wenn der Kunde das weiß, dann hat sich das alles schon erledigt“, bedauerte Angela Reitz.

Bei ihr wurde zum Beispiel Schmuck gestohlen. „Wir stellen fest, dass es immer häufiger ältere Damen sind.“ Die lassen dann schon mal ein Schächtelchen mit Ohrringen in die Tasche rutschen. „Wir haben solche Kundinnen angesprochen, aber die öffnen ihre Taschen nicht.“ Die Ladentür abzuschließen und die Langfinger so aufzuhalten, bis die Polizei kommt, hält sie für keine besonders gute Idee. „Dann habe ich den aggressiven Kunden im Laden“, gibt sie zu bedenken.

Wolfgang Schütze rät grundsätzlich davon ab, „den Helden zu spielen“. Einen Ladendieb sollte man nur dann greifen und aufhalten, wenn man sich das selbst auch wirklich zutraut. „Rechnen Sie immer mit körperlichem Widerstand“, warnt der Polizist. Schließlich sei es auch mit einer sehr guten Personenbeschreibung möglich, einen Täter zu greifen. „Wir kennen unsere Pappenheimer“, machte er den Ladenbesitzern Mut. Der Einsatz von Pfefferspray oder Elektroschockern sei auch keine Lösung, fügte Frank Lehnert hinzu. Mit dem Spray oder dem sogenannten Taser könne man sich bei einem Gerangel auch selbst verletzen.

Tatenlos zusehen müssen Geschäftsinhaber den Dieben deshalb aber nicht. „Ein Ladenbesitzer hat das Jedermannsrecht“, erklärte Schütze. Wer also den Dieb auf frischer Tat erwischt, dürfe ihn vorläufig festnehmen. Alles Weitere, wie zum Beispiel eine Durchsuchung, sei dann jedoch Sache der Polizei. Ware, die ein Dieb in der Hand hält, dürfe man ihm aber abnehmen.

Die beste Methode im Kampf gegen Ladendiebe ist aus Sicht der Polizei eine einfache. Es geht darum, die Kundschaft so gut wie möglich im Auge zu behalten. „Zielloses und unentschlossenes Verhalten im Laden, häufiges Wechseln des Standorts und misstrauisches Beobachten des Personals“ seien Indizien dafür, dass ein vermeintlicher Kunde ein Dieb sein könnte. Genauso wie äußerst langes, interessiertes Betrachten der Ware.

Die Ratgeber der Dresdner Polizei zum Schutz vor Ladendiebstahl sind unter Telefon 65243690 zu erreichen.

Tipps im Internet gibt es unter www.polizei.sachsen.de/de/pdd.htm in der Rubrik Prävention.

