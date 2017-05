Hilfe fürs Problempferd Sandra Schneider ist Pferdeprofi und kommt nach Großerkmannsdorf – und sucht noch Therapie-Kandidaten.

Die renommierte Pferde-Expertin Sandra Schneider kommt am 28. Mai nach Großerkmannsdorf. Hier wird eine Folge ihrer erfolgreichen Fernseh-Reihe gedreht. © PR

Das Wort Problempferd mag sie eigentlich gar nicht. Denn Sandra Schneider ist überzeugt, dass es möglich ist, die Gründe für besagte Probleme herauszufinden und sie zu lösen. Oft sind es Kommunikationsprobleme zwischen Mensch und Pferd, weiß sie. Sandra Schneider ist Deutschlands derzeit bekannteste Pferdeflüsterin; für den Privatsender Vox geht sie mit der Reihe „Die Pferdeprofis“ auf Deutschland-Tour und hilft Pferdebesitzern live, ihre „Problempferde“ besser zu verstehen und die Probleme eben auch auszuräumen. „

Am 28. Mai kommt Sandra Schneider nach Großerkmannsdorf. „Und es gibt noch ein paar freie Plätze, Pferdebesitzer können sich also noch anmelden“, sagt sie. Ab 11 Uhr auf der Reitanlage in Großerkmannsdorf wird sie sich den Sorgenkindern widmen. „Seien es Ängste vor anderen Tieren, Komplikationen beim Verladen oder aber die Furcht vor Sattel und Trense – ich freue mich schon sehr auf all die Fälle, die mir in Großerkmannsdorf begegnen werden“, macht Sandra Schneider deutlich, die sich dabei auch abseits der Kameras längst einen Namen als renommierte Western- und Pferdetrainerin erarbeitet hat. Das Geheimnis des Erfolgs ist dabei eigentlich kein Geheimnis; macht sie klar. Es gehe darum, ein „echtes Team mit Verständnis und Respekt auf beiden Seiten zu werden“.

Sandra Schneider absolvierte ihre Trainerausbildung übrigens in New Mexico, in den USA. Zudem hat sie erfolgreich ein Studium am Internationalen Institut für Pferdekommunikationswissenschaft abgeschlossen, wo sie mit bekannten Trainer-Legenden wie Peter Kreinberg und Michael Geitner zusammenarbeitete. Und auch als Buch-Autorin ist Sandra Schneider bekannt geworden: In ihrem Buch „Denn Ihr fühlt nicht wie wir – Tagebuch eines Pferdes“ beschreibt sie aus der Sicht eines Pferdes, wie es zum „Problempferd“ geworden ist. Nämlich auch hier durch Kommunikationsprobleme zwischen Pferd und Mensch. Es wird also ein spannender Tag mit Sandra Schneider in Großerkmannsdorf!

Interessenten können sich und ihr Pferd für den 28. Mai unter info@minaentertainment.de anmelden. Zuschauer können Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen erwerben, auch eine Tageskasse wird es geben.

www.sandra-schneider-live.de

