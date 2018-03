Hilfe für Weinböhlaer Narren Bei der Sächsischen Gardetanzschau des Meißner Carnevalsvereins Missnia wurde das Spendenschwein gut gefüllt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Am Rande der Tanzschau ging ein Sparschwein für Spenden für den Weinböhlaer Karnevalsverein herum. © MCV Patrick Schneider Am Rande der Tanzschau ging ein Sparschwein für Spenden für den Weinböhlaer Karnevalsverein herum.

Vereine aus ganz Sachsen kämpften im Gardetanz um die beliebten Pokale.

Weinböhla. Zum 27. Mal hat am Sonnabend die Sächsische Gardetanzschau des Meißner Carnevalsvereins Missnia im Zentralgasthof in Weinböhla stattgefunden. Hunderte Gardetänzerinnen trafen sich, um im Gardetanzsport ihre Kräfte zu messen. Vertreten waren Mitglieder aus ganz Sachsen. Der Verein nutzte die Chance in Weinböhla und begann zu Beginn eine Spendenaktion im ganzen Saal. Hintergrund war ein Brand im letzten Jahr, wobei das Lager des Weinböhlaer Karnevalsvereins fast komplett zerstört wurde. Alle anwesenden Vereine beteiligten sich, sodass am Ende der Veranstaltung ein gut gefülltes Spendenschwein übergeben werden konnte. (SZ)

zur Startseite