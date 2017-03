Hilfe für über 18 500 Frösche und Lurche In der Region sind die mobilen Schutzzäune für Amphibien wieder aufgebaut. Ohne Ehrenamtler geht das nicht.

Jürgen Pohl aus Klosterbuch ist einer von bis zu 70 Helfern, die die Eimer an den Schutzzäunen für Amphibien leeren. Pohl bringt die Tiere bis zum Beginn des Sumpfgebietes der Mulde, über Straße und an Baustelle vorbei. © André Braun/Archiv

Täglich gehen Jürgen Pohl und andere Helfer in Kloster Buch Amphibien tragen. Pohl ist einer von knapp 70 Ehrenamtlichen, die in ganz Mittelsachsen die Schutzzäune für Kröten, Lurche und Frösche betreuen. Die Amphibien sind jetzt wieder auf Wanderschaft. Damit sie dabei nicht unter die Räder kommen, lässt der Landkreis jedes Jahr die Schutzzäune aufbauen. An diesen kommen die kleinen Tiere nicht vorbei. Sie fallen in einen Eimer, bleiben dort drin, bis sie von einem Helfer über die Straße getragen und wieder ausgeladen werden. Die Suche nach engagierten Naturfreunden ist dabei leicht. „Wir haben bisher keine Schwierigkeiten Helfer für zu finden“, sagt Kreissprecher André Kaiser.

Insgesamt 28 mobile Schutzvorrichtungen sind in ganz Mittelsachsen aufgebaut worden. Neben Klosterbuch sind die kleinen grünen Zäune auch an der Kreisstraße im Bereich der Kreuzung zur Talsperre Kriebstein sowie in Geringswalde zu sehen. Eine ist in diesem Jahr allerdings weggefallen, die in Marbach. „Dort war ein so deutlicher Rückgang der Amphibien festzustellen, dass der Gesamtaufwand nicht mehr gerechtfertigt war“, begründet Kreissprecher André Kaiser. Perspektivisch wird auch der mobile Zaun in Kriebstein verschwinden. Denn im Zuge des dortigen Straßenbaus entsteht eine stationäre Amphibienschutzanlage. Rund 10 000 Euro kostet das den Landkreis, wie Kaiser sagt. Bis zum Jahr 2020 soll die Entwicklung hin zu mehr festen Anlagen weiter vorangetrieben werden. In Knobelsdorf und Gebersbach (S 32), Paudritzsch (K 7515/7540) sowie in Reichenbach (K 7710) gibt es bereits welche.

Ähnlich sieht es um die Stadt Döbeln aus. Noch vor 2008 seien infolge der regen Bautätigkeit durch das Straßenbauamt Döbeln an den Bundes-, Staats- und Kreisstraßen gezielt stationäre Anlagen errichtet worden. Und die sind wichtig. Denn aufgrund der eintönigen Agrarlandschaft sind die Tiere in der Region Döbeln neben dem Straßenverkehr weiteren, noch größeren Gefährdungen ausgesetzt als in anderen Bereichen des Kreises.

Ungeklärt ist bislang, weshalb die Zahl der Amphibien immer weiter zurückgeht. „Dafür sind die Einflussfaktoren zu vielfältig“, erklärt Kaiser. Unter anderem könne der Einsatz von für Amphibien nicht verträglichen Düngemitteln zu deren Beeinträchtigungen und Tötung führen. Die Tiere verätzen sich dadurch die Haut. Ob das auch in der Region vorkommt, wird derzeit untersucht. Der Landkreis hat sich mit dem Sächsischen Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft in Verbindung gesetzt, um im Einsatz befindliche Düngemittel und Pestizide auf Amphibienverträglichkeit zu testen. Für den Rückgang der Kröten, Lurche und Frösche verantwortlich sein kann allerdings auch die chemische Zusammensetzung der als Laichgewässer genutzten Plätze sowie die möglichen Auswirkungen des Klimawandels.

Zwischen Ende Februar und Mitte April sind die Amphibien vermehrt unterwegs. Sie wandern zu ihren Laichgewässern, in denen sie sich fortpflanzen. Diese Wanderung dauert in der Regel nur wenige Tage, zieht sich insgesamt jedoch über einen Zeitraum von sechs Wochen hin.

zur Startseite