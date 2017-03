Hilfe für Schiebocker Fußball Für das Pokalspiel gegen Leipzig gelten Sicherheitsmaßnahmen. Halteverbote gehören dazu. Aber es fehlen Schilder.

Dieses Halteverbotsschild wird zurzeit auf der Kinostraße in Bischofswerda gebraucht. © Steffen Unger

Für das Pokalspiel zwischen dem BFV 08 und Lok Leipzig am 26. März in Bischofswerda werden am und auf dem Weg zum Stadion aus Sicherheitsgründen Halteverbote für Autos eingerichtet. Das steht nach Absprachen zwischen dem Team Ordnung und Sicherheit bei der Stadtverwaltung und der Polizeidirektion Görlitz fest.

Für den Fußallverein heißt das, neben vielen anderen organisatorischen Aufgaben zur Vorbereitung des Spiels, ausreichend Schilder zu besorgen. Nach einer der SZ vorliegenden Mail können keine Schilder von der Stadtverwaltung Bischofswerda kommen. Wie dem BFV mitgeteilt wurde, liege das daran, dass noch bis 1. April eine sogenannte ambulante Winterbeschilderung bestehen bleiben müsse und somit nicht ausreichend Schilder frei sind. Wie es in der Mitteilung von OB Holm Große auch heißt, habe die Stadt bei der Straßenmeisterei Bischofswerda des Landkreises wegen einer Ausleihe an Schildern nachgefragt. Die Meisterei halte jedoch solche Schilder nicht vor, was Straßenmeister Johannes Kurze auf Anfrage bestätigt. Dem BFV, der für das Spiel gegen Leipzig das Stadion Wesenitzsportpark der Stadt als Mieter nutzt, sei daraufhin durch die Stadt empfohlen worden, eine Verkehrsabsicherungsfirma zu beauftragen.

Entscheidung zugunsten von Bischofswerda

Wie BFV-Präsident Jürgen Neumann auf Anfrage sagte, habe der Vereinsvorstand auch vor diesem Hintergrund und der zu erwartenden weiteren Kosten nochmals diskutiert, das Heimrecht für das Pokalspiel nach Leipzig zu verkaufen. Die Entscheidung fiel allerdings – mit Rücksicht auf hiesige Fans und Sponsoren sowie wegen des sportlichen Werts der Partie – ein weiteres Mal für Bischofswerda. Ausschlaggebend sei aber gewesen, dass Nachbargemeinden schnelle Hilfe angeboten haben.

Wie BFV-Präsident Jürgen Neumann auf Anfrage sagte, habe eine Telefonrunde aus unter anderem Neukirch, Demitz, Schmölln-Putzkau und Großharthau die Zusage ergeben, dass Schilder bereitgestellt werden. Sieben Schilder kommen aus Demitz-Thumitz. Die Gemeinde stellt sie dem BFV kostenlos bereit. Hauptamtsleiter Stephan Garten nennt dafür zwei Gründe: „eine tolle Sache, was die Bischofswerdaer machen“. Und: „Wenn wir uns als Nachbargemeinden nicht helfen, wer soll es dann tun?“ Auch Achim Wünsche, Bürgermeister in Schmölln-Putzkau, sieht es als „selbstverständlich“ an, dass man sich unter Nachbarn hilft. Schon wegen des Putzkauer Oktoberfestes hält die Gemeinde zahlreiche Halteverbotsschilder vor. Wahrscheinlich wird auch sie die Schilder kostenlos bereitstellen.

Sportlich im Bereich des Möglichen

Das Sachsen-Pokal-Halbfinale ist eines der größten Spiele in der langen Geschichte des Bischofswerdaer Fußballs. Sportlich liegt ein Sieg im Bereich des Möglichen, damit ein Einzug ins Finale und im nächsten Jahr das zweite Mal in der Vereinsgeschichte ein Platz für Bischofswerda im DFB-Pokal. Das Interesse ist groß. Allein aus Leipzig werden 2.000 bis 3.000 Anhänger in Bischofswerda erwartet.

Aus polizeilicher Sicht ist die Begegnung kein sogenanntes Risikospiel. „Jedoch werden polizeiliche Maßnahmen aufgrund der Bedeutung des Spiels für beide Mannschaften und der zu erwartenden Anzahl an Zuschauern notwendig“, teilte Polizeisprecher Thomas Knaup auf Anfrage der SZ mit.

So sollen beide Zuschauerlager bei dem Spiel konsequent getrennt werden. Die Polizei habe der Stadtverwaltung Bischofswerda und dem BFV 08 „Möglichkeiten vorgeschlagen“. Auf Nachfrage bestätigte der Polizeisprecher, dass es zu den Möglichkeiten gehört, den „vermutlich überwiegend mit Pkw anreisenden Fans von Lok Leipzig die Möglichkeit zu geben, ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz am Bahnhof abzustellen.“ Zum wenige Hundert Meter entfernten Stadion könnten sie dann zu Fuß gehen. Eine Entscheidung soll es geben „nach Auswertung aller Informationen“.

Zaun gemietet

Die Polizei kann den Veranstaltungsort nicht vorschreiben. Allerdings habe die Polizei der Stadtverwaltung und dem BFV aufgezeigt, „dass die Kapazität im Gästeblock der Holzwaren-Simundt-Kampfbahn für die zu erwartende Anzahl an Gästefans sehr wahrscheinlich nicht ausreichen wird“, so Polizeisprecher Knaup. Außerdem verfüge die Kampfbahn über keinerlei feste Fantrennungseinrichtungen. Damit sei die Kampfbahn, sonst zumeist Heimspielstätte des BFV, für das Pokalspiel gegen Leipzig als Austragungsort ungeeignet.

Allerdings zeigte die Diskussion in den letzten Wochen in Bischofswerda, dass auch der Wesenitzsportpark für hochrangige Fußballspiele nicht mehr ausgestattet ist. Seit der Modernisierung fehlt zum Beispiel der Sicherheitszaun am Gästeblock. Weil es keine andere Einigung gab, mietet der BFV als Veranstalter jetzt für 2 500 Euro so einen Zaun. Der Verein ist unzufrieden mit der Unterstützung durch die Stadt, solche organisatorischen Hürden zu nehmen. „Es geht dabei gar nicht um Geld. Es geht vor allem um organisatorische Unterstützung“, hieß es mehrfach aus dem Präsidium.

Nachdem am 6. März die Entscheidung beim BFV endgültig gefallen ist für das Spiel in Bischofswerda, läuft jetzt der Kartenvorverkauf. Vorverkaufsstellen sind: Dynamo-Fan-Tankstelle in Dresden (Dohnaer Straße 280), Lottoshop im Rewe-Center Bischofswerda (Carl-Maria-von-Weber-Straße 1), BFV-Geschäftsstelle (Schmöllner Weg 2), Esso-Tankstelle in Bischofswerda (Forsthausstraße 1), ATeams - Reisen & Events Schirgiswalde (Niedermarkt 1). VIP Tickets gibt es in der BFV-Geschäftsstelle. Die Tickets kosten zehn Euro für Erwachsene, ermäßigt sechs Euro. VIPs zahlen 35 Euro.

